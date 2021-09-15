Fantastik Dörtlü filmi 15 Eylül Çarşamba akşamı ATV ekranlarına gelecek. 2015 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda John Trank oturuyor. Sue, Reed, Ben ve Johnny karakterlerinin özel görev için yaptığı yolculuğun anlatıldığı Fantastik Dörtlü filmi konusu nedir? Fantastik Dörtlü filmi oyuncuları kimler?

FANTASTİK DÖRTLÜ FİLMİ KONUSU

Sue, Reed, Ben ve Johnny uzayda özel bir görev için yolculuk yapan dört astronottur. Görev esnasında beklenmedik bir kozmik radyasyona maruz kalan dörtlü bunun sonucunda farklı özel güçlere sahip olurlar. Sue artık görünmez olabilirken, Reed üst seviyede esneklik kazanır, Ben kayaya dönüşür, Johnny ise alev topuna dönüşüp uçabilmektedir. Ne var ki bu tehlikeli alternatif evrenden aldıkları süper güçlere adapte olmak o kadar da kolay değildir. Fantastik Dörtlü yeni güçlerine hâkim olmaya çalışırken eskiden dost oldukları yeni bir düşmana karşı savaşarak dünyayı yok olma tehlikesinden kurtarmaya çalışacaktır.

FANTASTİK DÖRTLÜ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : John Trank

Türü : Aksiyon / Fantastik / Macera

Oyuncular : Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan