Fava Tarifi: Fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

FAVA NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

MALZEMELER

3 su bardağı kuru iç bakla

2 adet orta boy soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

3 adet kesme şeker

5 su bardağı su, tuz

Süslemek için:

2 adet zeytin

2 dal taze soğan

5'er dal dereotu, nane maydanoz

FAVA YAPILIŞI