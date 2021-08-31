Fava Tarifi: Fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.
FAVA NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?
MALZEMELER
- 3 su bardağı kuru iç bakla
- 2 adet orta boy soğan
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- Yarım limonun suyu
- 3 adet kesme şeker
- 5 su bardağı su, tuz
Süslemek için:
- 2 adet zeytin
- 2 dal taze soğan
- 5'er dal dereotu, nane maydanoz
FAVA YAPILIŞI
- Baklaları suya koyup 6-7 saat bekletin. Süzüp bir kaba alın.
- Üzerine ince doğradığınız soğanları, zeytinyağı, şeker, limon suyu, tuz ve suyu ilave edin.
- Ocağa oturtup 35-40 dakika pişirin.
- Ocaktan alıp blenderden geçirin ve istediğiniz bir kalıba dökün.
- Dolapta 2-3 saat bekletip servis tabağına ters olarak çevirin.
- Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp çiçek şeklinde favanın üstüne yerleştirin.
- Taze soğanlardan çiçek saplarını, nane ile de yapraklarını oluşturun.
- Etrafını dereotu, nane ve maydanoz ile süsleyerek servis yapın.