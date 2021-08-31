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Giriş Tarihi: 31.8.2021 22:43 Son Güncelleme: 31.8.2021 22:43

Fava Tarifi: Fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Fava Tarifi: Fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Fava yemeğiyle ilgili tarif detayları merak edilerek Fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

FAVA NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

MALZEMELER

  • 3 su bardağı kuru iç bakla
  • 2 adet orta boy soğan
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • 3 adet kesme şeker
  • 5 su bardağı su, tuz

Süslemek için:

  • 2 adet zeytin
  • 2 dal taze soğan
  • 5'er dal dereotu, nane maydanoz

FAVA YAPILIŞI

  1. Baklaları suya koyup 6-7 saat bekletin. Süzüp bir kaba alın.
  2. Üzerine ince doğradığınız soğanları, zeytinyağı, şeker, limon suyu, tuz ve suyu ilave edin.
  3. Ocağa oturtup 35-40 dakika pişirin.
  4. Ocaktan alıp blenderden geçirin ve istediğiniz bir kalıba dökün.
  5. Dolapta 2-3 saat bekletip servis tabağına ters olarak çevirin.
  6. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp çiçek şeklinde favanın üstüne yerleştirin.
  7. Taze soğanlardan çiçek saplarını, nane ile de yapraklarını oluşturun.
  8. Etrafını dereotu, nane ve maydanoz ile süsleyerek servis yapın.

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Fava Tarifi: Fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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