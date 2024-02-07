Fiber İnternet Altyapı Sorgulama 2024 - TurkNet, Vodafone, TTNET İnternet Fiber Sorgulama Nasıl Yapılır?

Fiber internet, internet teknolojisinin en hızlı olan hizmeti olarak bilinmektedir. Ülkemizde de yaygınlaşarak birçok il ve ilçede altyapı çalışmaları devam ediyor. Fiber internet en çok kullanılan ADSL'den daha hızlı olduğu için altyapı uygun olduğu takdir de kullanıcılar fiber internete geçmeyi tercih ediyor. ADSL'de en yüksek hızın 24 Mbps olduğu, fiberde 1000 Mbps olduğu düşünülürse tercih sebebinin nedeni ortaya çıkmış oluyor. Sizde fiber internet kullanmak istiyorsanız güncel olarak binanızın altyapı uygunluğu sorgulamanız gerekir. Fiber sorgulama 2024 ile ilgili gerekli bilgileri vereceğiz. Fiber internet altyapısı nasıl sorgulanır? İşte merak edilenlerin yanıtı…

FİBER ALTYAPI SORGULAMA

Fiber internet ülkemizde yeni yayılmaya başlayan bir hizmettir. Ülke genelinde altyapı çalışmaları devam ederek artık daha hızlı internetin temelleri atılmaktadır. Evinde veya iş yerinde fiber internet hizmeti kullanmak isteyenler internet hizmeti sağlayıcılarından güncel olarak fiber sorgulama yapmaları gerekmektedir. Ülkemizde TTNET, Superonline, Vodafone, TurkNet gibi internet sağlayıcı firmalardan fiber internet sorgulama yapılabilmektedir.

TURKNET FİBER ALTYAPI SORGULAMA

TurkNET fiber altyapı sorgulama için https://turk.net/internet-hiz-altyapi-sorgulama/ bu linkte tıklayabilirsiniz. Karşınıza çıkan ekranda "Telefon No ile Altyapı Sorgula" ve "Adres Bilgisi ile Altyapı Sorgula" işlemini yapabilirsiniz.

SUPERONLİNE FİBER ALTYAPI SORGULAMA

Superonline fiber internet altyapı sorgulamak için https://superonline.net/internet/fiber/nerede bu linkte tıklayabilirsiniz. Buradan il, ilçe, mahalle, diğer seçeneklerini seçerek sorgulama yapabilirsiniz.

TTNET FİBER ALTYAPI SORGULAMA

TTNET fiber internet altyapı sorgulama işlemi için https://bireysel.turktelekom.com.tr/evde-internet/web/internet/sayfalar/kapsama-haritasi.aspx bu linke tıklayın. Ardından il, ilçe, mahalle, cadde/sokak seçerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

VODAFONE FİBER ALTYAPI SORGULAMA

Bu linkte tıklayarak https://www.vodafone.com.tr/evde-internet/home ekranda çıkan telefon bilgisine ulaşın. Telefon numaranızı yazarak altyapı sorgulama işlemine devam edebilirsiniz.

Bu sorgulamalardan sonra eğer binanızda fiber internet altyapısı bulunuyorsa size uygun tarifeyi seçerek başvuruda bulunabilirsiniz. Fiber internet tarifeleri diğer ADSL gibi tariflerden biraz daha pahalıdır. Fiber internete geçmek istiyorsanız biraz daha yüksek faturayı göze almalısınız.