Fındıkkıran ve Dört Diyar filminin konusu ne? Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi oyuncuları kimler?

Morgan Freeman, Keira Knightley, Helen Mirren gibi Amerikan sinemasının popüler oyuncularının yer aldığı Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi, bu akşam televizyonda yayınlanacak. Beyaz perdede yayınladığı dönemde büyük beğeni toplayan filmin yayın saati öncesi detayları araştırılıyor. İşte Fındıkkıran ve Dört Diyar filminin konusu ve oyuncuları…

FINDIKKIRAN VE DÖRT DİYAR FİLMİ KONUSU NE?

Genç Clara'nın istediği tek şey bir anahtardır. Bu eşi benzeri olmayan anahtar, vaftiz babası Drosselmeyer'ın ona geleneksel parti sırasında verdiği ve hayata zamansızca veda etmiş olan annesinin paha biçilemez altın tarağını bulunduran kutunun anahtarıdır. Ancak bu anahtar garip ve esrarengiz bir paralel dünyada kaybolmuştur. Clara bu paralel dünyada bir fare çetesiyle, Çiçekler Ülkesi, Tatlılar Ülkesi, Kar Taneleri Ülkesi olmak üzere 3 boyuta hükmeden hükümdarlarla ve yolculuğunda ona eşlik edecek olan Phillip isimli bir askerle tanışır. Clara ve Phillip, despot Zencefil Anne'nin yönetimindeki 4. boyutta da anahtarı aramak ve dengesi bozulmuş olan paralel evrene denge getirebilmek için cesur olmalıdır.

FINDIKKIRAN VE DÖRT DİYAR FİLMİ OYUNCULARI KİM?