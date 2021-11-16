Fırtınalı Soygun filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 16 Kasım Salı akşamı ATV ekranlarına gelecek olan filmde fırtınalı bir gecede büyük bir soygun gerçekleştirilecek. Soygunu yapan çeteyi durdurmak için zorlu mücadeleye giren polisin hikayesinin anlatıldığı Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir? Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları kimler?

FIRTINALI SOYGUN FİLMİ KONUSU

Fırtınalı Soygun, fırtınalı bir gecede büyük bir soygun gerçekleştirmeye çalışan çeteyi durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişen bir polisin hikâyesini konu ediyor. Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.

FIRTINALI SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2020

Yönetmen : Michael Polish

Türü : Aksiyon, Suç

Oyuncular : Mel Gibson, Emike Hirsch, David Zayas