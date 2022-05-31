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Giriş Tarihi: 31.5.2022 13:46

Friends dizisi kaldırıldı mı? Netflix’te Friends dizisi kalktı mı, neden?

Friends dizisi kaldırıldı mı? Netflix’te Friends dizisi kalktı mı, neden?

Amerikan yapımı sitcom dizisi Friends yayından kaldırıldı haberi medya gündeminde yer alıyor. Toplamda 10 sezon yayınlanan David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılmış Friends dizisi Netflix’te yayınlanıyordu. Dizi şu anda ABD’de HBO Max’te izlenebiliyorken Netflix’te Friends dizisi kalktı mı, neden yok, Friends dizisi kaldırıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. 1 Nisan 2021 tarihinde Netflix Türkiye’ye eklenen dizinin platformdan kalktığı biliniyor. İşte bilgiler…

Dijital yayın platformu Netflix'te Friends dizisinin yayından kalması hayranlarını üzdü. Geçtiğimiz günlerde Netflix Türkiye abonelerine, "Yakında Netflix'e veda edecek dizi ve filmler" başlıklı bir bildirim göndermeye başlamıştı. 1994-2010 yılları arasında yayınlanan ve günümüzde de ilgiyle izlenen Friends'in yayından neden kaldırıldığı merak konusu oldu. Peki Friends dizisi kaldırıldı mı? Netflix'te Friends dizisi kalktı mı, neden?

FRİENDS DİZİSİ KALDIRILDI MI?

Friends dizisinin Netflix'ten kaldırılması medya gündeminde yer aldı. Netflix Türkiye abonelerine, "Yakında Netflix'e veda edecek dizi ve filmler" başlıklı bir bildirim göndermeye başladı. Friends dizisini kütüphaneden çıkaracağını duyurdu. Dizinin geçtiğimiz akşam platformdan kaldırıldığı biliniyor.

NETFLİX'TE FRİENDS DİZİSİ KALKTI MI, NEDEN?

Friends, 1 Nisan 2021 tarihinde Netflix Türkiye'ye eklenmişti. Yaklaşık 1,5 yıl sonra Friends'in Netflix'ten kalkacağı duyuruldu. Nedeni ise henüz belli değil. Dizi şu anda ABD'de HBO Max'te izlenebiliyor.

FRİENDS KONUSU;

20'li yaşlarda olan üçü kız, üçü erkek altı farklı karakterdeki bir arkadaş grubunun Amerika'nın New York şehrinde yaşadıkları hayat dolu hikayelerden oluşuyor. İç ısıtan dostlukları ile birbirinden farklı maceralara giren grubun öyküsünü anlatan dizi, izleyiciyi içine çekmeyi başarıyor.

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Friends dizisi kaldırıldı mı? Netflix’te Friends dizisi kalktı mı, neden?
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