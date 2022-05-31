Dijital yayın platformu Netflix'te Friends dizisinin yayından kalması hayranlarını üzdü. Geçtiğimiz günlerde Netflix Türkiye abonelerine, "Yakında Netflix'e veda edecek dizi ve filmler" başlıklı bir bildirim göndermeye başlamıştı. 1994-2010 yılları arasında yayınlanan ve günümüzde de ilgiyle izlenen Friends'in yayından neden kaldırıldığı merak konusu oldu. Peki Friends dizisi kaldırıldı mı? Netflix'te Friends dizisi kalktı mı, neden?