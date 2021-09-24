Furkan Göksel kimdir? Arka Sokaklar’ın Metin karakterini canlandıran Furkan Göksel kaç yaşında, nereli?

Furkan Göksel hayatı merak konusu oldu. Furkan Göksel, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. 12 yaşında oyunculukla tanışan Furkan Göksel, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır ve dizide Metin karakterini canlandırmaktadır. İşte Furkan Göksel hayatı…

FURKAN GÖKSEL KİMDİR?

Furkan Göksel, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alarak tamamlamıştır. 12 yaşında oyunculukla tanışan Furkan Göksel, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır ve dizide Metin karakterini canlandırmaktadır.