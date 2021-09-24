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Giriş Tarihi: 24.9.2021 13:45

Furkan Göksel kimdir? Arka Sokaklar’ın Metin karakterini canlandıran Furkan Göksel kaç yaşında, nereli?

Furkan Göksel kimdir? Arka Sokaklar’ın Metin karakterini canlandıran Furkan Göksel kaç yaşında, nereli?

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşurken Furkan Göksel hayatı merak ediliyor. Daha önceden dizide rol alan oyuncu hakkında araştırmalar hız gösterdi. Furkan Göksel, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Göksel, eğitimini Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alarak tamamladı. İşte Furkan Göksel hayatı ve hakkında merak edilenleri…

Furkan Göksel hayatı merak konusu oldu. Furkan Göksel, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. 12 yaşında oyunculukla tanışan Furkan Göksel, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır ve dizide Metin karakterini canlandırmaktadır. İşte Furkan Göksel hayatı

FURKAN GÖKSEL KİMDİR?

Furkan Göksel, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alarak tamamlamıştır. 12 yaşında oyunculukla tanışan Furkan Göksel, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır ve dizide Metin karakterini canlandırmaktadır.

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Furkan Göksel kimdir? Arka Sokaklar’ın Metin karakterini canlandıran Furkan Göksel kaç yaşında, nereli?
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