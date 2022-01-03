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Giriş Tarihi: 3.1.2022 14:32

Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu nedir? Geçmişi Olmayan Adam filmi oyuncuları kimler?

Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu nedir? Geçmişi Olmayan Adam filmi oyuncuları kimler?

3 Ocak 2022 Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. 2002 yılı yapımı film dram, aksiyon ve gerilim türlerindedir. Yönetmen koltuğunda Doug Liman’ın yer aldığı filmde ölmek üzereyken kurtarılan bir adamın hikayesi ele alınıyor. Peki; Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu nedir? Geçmişi Olmayan Adam filmi oyuncuları kimler?

Geçmişi Olmayan Adam filmi 3 Ocak Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği filmde ölmek üzereyken kurtarılan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Elindeki tek şey kaybettiği hafızası. Zamanla fark ettiği özel yetenekleri ile suikastçilerden kurtulmayı başarabilecek mi? Peki; Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu nedir? Geçmişi Olmayan Adam filmi oyuncuları kimler?

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİ KONUSU

Bir İtalyan balıkçı teknesi, ölmek üzere bir adamı bularak kurtarır. Genç adam iyileştiğinde, ciddi bir hafıza kaybı geçirdiği anlaşılır. Kim olduğunu ve o hale nasıl düştüğünü hatırlamamaktadır. Kim olduğunu araştırırken, bazı özel yetenekleri olduğunu far keder. Yakın dövüş ve yabancı dillere inanılmaz yatkınlığı vardır. Marie adlı güzel kadının da yardımıyla kendisini öldürmeye çalışan suikastçilerden kaçarak kimliğini bulmaya çalışır...

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal Adı : The Bourne Identity

Türü : Aksiyon, Dram, Gerilim, Gizem

Yapım Yılı : 2002

Yönetmen : Doug Liman

Oyuncular : Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox

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Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu nedir? Geçmişi Olmayan Adam filmi oyuncuları kimler?
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