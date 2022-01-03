Geçmişi Olmayan Adam filmi 3 Ocak Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği filmde ölmek üzereyken kurtarılan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Elindeki tek şey kaybettiği hafızası. Zamanla fark ettiği özel yetenekleri ile suikastçilerden kurtulmayı başarabilecek mi? Peki; Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu nedir? Geçmişi Olmayan Adam filmi oyuncuları kimler?
Bir İtalyan balıkçı teknesi, ölmek üzere bir adamı bularak kurtarır. Genç adam iyileştiğinde, ciddi bir hafıza kaybı geçirdiği anlaşılır. Kim olduğunu ve o hale nasıl düştüğünü hatırlamamaktadır. Kim olduğunu araştırırken, bazı özel yetenekleri olduğunu far keder. Yakın dövüş ve yabancı dillere inanılmaz yatkınlığı vardır. Marie adlı güzel kadının da yardımıyla kendisini öldürmeye çalışan suikastçilerden kaçarak kimliğini bulmaya çalışır...
Orijinal Adı : The Bourne Identity
Türü : Aksiyon, Dram, Gerilim, Gizem
Yapım Yılı : 2002
Yönetmen : Doug Liman
Oyuncular : Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox