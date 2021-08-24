Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta puan durumu bugün belli oluyor. Haftanın ikinci gününde puan durumları büyük önem taşıyor. Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 24 Ağustos Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu?
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?
Gelinim Mutfakta 24 Ağustos gün birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı.
BUGÜN NELER OLUYOR?
Gelinim Mutfakta 742. Bölüm Fragmanı yayında! Demet Akalın, çileden çıkıyor!
Demet Akalın, Yaren'in yüksek perdeden konuşup kaynanası Filiz Hanımı konuşturmaması üzerine sinirleniyor. Yağnur, diğer gelinlerle lezzet tartışmasının içine giriyor. Kaynanası Nilgün Hanımla ise, geçen sezondaki puan kavgalarına tekrar başlıyor.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!