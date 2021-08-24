Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta puan durumu bugün belli oluyor. Haftanın ikinci gününde puan durumları büyük önem taşıyor. Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 24 Ağustos Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu?