Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

Ekranların gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da birincilik için yarışılırken elenmemek için rekabet gittikçe kızışıyor. Rekabetin bir an olsun dinmediği programda haftanın birincisi beş altın bileziğin sahibi oluyor. Lezzetli yemekler yapan gelinlere puanlamayı kayınvalideler veriyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi puan durumu sonrası belli olacak.
Yağnur:
Hazal:
Yaren:
Aslıhan:
Gelinim Mutfakta 760. Bölüm Fragmanı yayında! Filiz Hanımın acı hikayesi herkesi hüzne boğuyor!
Filiz Hanım, kanserden kaybettiği kızının hikayesini anlatıyor ve herkes gözyaşlarını tutamıyor. Bu acı olay başta Demet Akalın olmak üzere herkesi derinden etkiliyor. Hafta finali bu hüzünlü hava ile son buluyor.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!