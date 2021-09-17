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Haberler Medya Haberleri Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 17.9.2021 12:32

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Bugün ekrana gelen yeni bölümde Filiz Hanım, kanserden kaybettiği kızının hikayesini anlatıyor ve herkes gözyaşlarını tutamıyor. 17 Eylül Cuma puan durumu ile bu hafta kimin elenip yarışmaya veda ettiğini merak ediliyor. Bugünkü 760.bölümde yarışmacılardan bir kişi beş altın bileziğin sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı elenecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı? İşte elenen ve birinci olan isim…

Ekranların gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da birincilik için yarışılırken elenmemek için rekabet gittikçe kızışıyor. Rekabetin bir an olsun dinmediği programda haftanın birincisi beş altın bileziğin sahibi oluyor. Lezzetli yemekler yapan gelinlere puanlamayı kayınvalideler veriyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi puan durumu sonrası belli olacak.

PUAN DURUMU

Yağnur:

Hazal:

Yaren:

Aslıhan:

HAFTANIN FİNALİNDE NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 760. Bölüm Fragmanı yayında! Filiz Hanımın acı hikayesi herkesi hüzne boğuyor!

Filiz Hanım, kanserden kaybettiği kızının hikayesini anlatıyor ve herkes gözyaşlarını tutamıyor. Bu acı olay başta Demet Akalın olmak üzere herkesi derinden etkiliyor. Hafta finali bu hüzünlü hava ile son buluyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!
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