Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

Ekranların gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da birincilik için yarışılırken elenmemek için rekabet gittikçe kızışıyor. Rekabetin bir an olsun dinmediği programda haftanın birincisi beş altın bileziğin sahibi oluyor. Lezzetli yemekler yapan gelinlere puanlamayı kayınvalideler veriyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?