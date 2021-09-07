Gelinim Mutfakta puan durumu 7 Eylül Salı: Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta gün birincisi hakkında araştırmalar başladı. Kanal D ekranlarına Demet Akalın'ın sunumu ile gelen programda gün sonunda kazanan isim çeyrek altın kazanıyor. Yapılan yemeklerin lezzetine göre birinci belli olurken "Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?" sorusuna da yanıt aranıyor. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu 7 Eylül Salı.