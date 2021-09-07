Gelinim Mutfakta puan durumu 7 Eylül Salı: Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta gün birincisi hakkında araştırmalar başladı. Kanal D ekranlarına Demet Akalın'ın sunumu ile gelen programda gün sonunda kazanan isim çeyrek altın kazanıyor. Yapılan yemeklerin lezzetine göre birinci belli olurken "Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?" sorusuna da yanıt aranıyor. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu 7 Eylül Salı.
GELİNİM MUTFAKTA 7 EYLÜL PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?
Gelinim Mutfakta 7 Eylül puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu günün sonunda belli olacak. Detaylar açıklanınca haberimize ekleyeceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta 752. Bölüm Fragmanı yayında! Nilgün Hanım fenalaşarak hastaneye kaldırılıyor!
Nilgün Hanım, kaynanalar odasında yavaş yavaş kendinden geçmeye başlıyor. Bunu fark edenler telaşla başına geliyor. Ciddi bir durum olduğu anlaşılınca da Nilgün Hanım apar topar hastaneye kaldırılıyor. Başta gelini Yağnur olmak üzere bu anları korku dolu gözlerle izliyorlar.