Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi: 13 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta puan durumu güncel olarak araştırılıyor. Demet Akalın'ın sunumuyla gerçekleşen programda gelinler gün birincisi olmak için çabalıyor. Mutfakta hünerlerin sergilendiği yarışmada en yüksek puanı alan yarışmacı birinci oluyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 13 Eylül 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?