Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi: 13 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.9.2021 15:46

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi: 13 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi: 13 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi merak ediliyor. Haftanın finalinde sadece bir gelin birinci olurken programın 756.bölümünde puan durumu kaynanalar tarafından belirleniyor. Demet Akalın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu programda kimin birinci olup çeyrek altını aldığı öğlen saatlerine doğru araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 13 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta puan durumu güncel olarak araştırılıyor. Demet Akalın'ın sunumuyla gerçekleşen programda gelinler gün birincisi olmak için çabalıyor. Mutfakta hünerlerin sergilendiği yarışmada en yüksek puanı alan yarışmacı birinci oluyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 13 Eylül 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Yeni yarışmacı Hazal ilk günden iddialı bir giriş yapıyor. Kaynanası Bedriye Hanım, gelininin iddiasını destekleyerek diğer yarışmacılara gözdağı verdi. Aslıhan ile kaynanası Nuray Hanım arasında büyük tartışma çıkıyor.

Demet Akalın, 756. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!

Demet Akalın, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi: 13 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA