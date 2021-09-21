Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi merak ediliyor. Bugünkü yeni bölümde Demet Akalın, gün sonu değerlendirmesinde yeni yarışmacılara ait ortalığı karıştıran bir konu açıyor. Gelinler yarışıyor, kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 21 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altın kim aldı?
Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmazken puan durumu da netlik kazanmadı.
Gelinim Mutfakta 762. Bölüm Fragmanı yayında! Demet Akalın, gün sonu değerlendirmesinde yeni yarışmacılara ait ortalığı karıştıran bir konu açıyor!
Demet Akalın, Yekta ile kaynanası Cevriye Hanım arasında iplerin koptuğu bir konuyu ortaya atıyor. Bedriye Hanım ise, Nuray Hanımın astığı altın posterini tüm engellemelere rağmen indirmeyi başarıyor.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!