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Giriş Tarihi: 21.9.2021 13:35

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 21 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altın kim aldı?

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 21 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altın kim aldı?

Ekranların gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta puan durumu belli oluyor. Hafta içi en yüksek puanı alan gelin çeyrek altın sahibi olurken en düşük puanı alan gelin eleme potasına bir adım daha yaklaşıyor. En son kayınvalidelerden 24 puan toplayan gelin Aslıhan, 6. çeyrek altını yakasına taktı. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 21 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altın kim aldı? İşte puan durumu son tablo

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi merak ediliyor. Bugünkü yeni bölümde Demet Akalın, gün sonu değerlendirmesinde yeni yarışmacılara ait ortalığı karıştıran bir konu açıyor. Gelinler yarışıyor, kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 21 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altın kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU VE GÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmazken puan durumu da netlik kazanmadı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 762. Bölüm Fragmanı yayında! Demet Akalın, gün sonu değerlendirmesinde yeni yarışmacılara ait ortalığı karıştıran bir konu açıyor!

Demet Akalın, Yekta ile kaynanası Cevriye Hanım arasında iplerin koptuğu bir konuyu ortaya atıyor. Bedriye Hanım ise, Nuray Hanımın astığı altın posterini tüm engellemelere rağmen indirmeyi başarıyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

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Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 21 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altın kim aldı?
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