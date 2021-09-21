Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi merak ediliyor. Bugünkü yeni bölümde Demet Akalın, gün sonu değerlendirmesinde yeni yarışmacılara ait ortalığı karıştıran bir konu açıyor. Gelinler yarışıyor, kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 21 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altın kim aldı?