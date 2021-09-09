Gnocchi tarifi: Gnocchi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Gnocchi yemeği MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından yapılması istenen yemekler arasında yer aldı. Bu gelişme sonrasında Gnocchi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

GNOCCHİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

GNOCCHİ MALZEMELER

1 kg patates

6 adet yumurtanın sarısı

200 gram rendelenmiş parmesan

1 su bardağı un

Tuz, karabiber

Peynir sos için: 1 litre süt

100 gram parmesan peyniri

100 gram mascarpone peyniri

100 gram fontina peyniri

100 gram taleggio peyniri

Yarım su bardağı un

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat

GNOCCHİ YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp rendeleyin. Yumurta sarılarını başka bir kapta iyice çırpıp, rendelenmiş patatese ekleyin. Üzerine un, tuz ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun. Hamurdan fındık iriliğinde parçalar koparıp, elinizde şekil verin. Derin dondurucuda dondurun. Peynir sos için, peynir çeşitlerini ve rendelenmiş muskatı sütte bir gece bekletin. Ertesi gün bir tencerede tereyağını eritin. Unu ilave edip kavurun. Süt ve peynirleri ekleyip kaynatın. Bu arada hamurları da ayrı bir yerde kaynar suya atıp haşlayın. Peynir sos ile servis yapın.