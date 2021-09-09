Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Gnocchi tarifi: Gnocchi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 9.9.2021 23:11 Son Güncelleme: 9.9.2021 23:11

Gnocchi tarifi: Gnocchi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Gnocchi tarifi: Gnocchi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye son bölümde İtalyan mutfağı konseptiyle menü oluşturuldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin hazırladığı menüde yer alan Gnocchi ile ilgili olarak evde kendisi de hazırlamak isteyenler Gnocchi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Gnocchi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Gnocchi yemeği MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından yapılması istenen yemekler arasında yer aldı. Bu gelişme sonrasında Gnocchi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

GNOCCHİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

GNOCCHİ MALZEMELER

  • 1 kg patates
  • 6 adet yumurtanın sarısı
  • 200 gram rendelenmiş parmesan
  • 1 su bardağı un
  • Tuz, karabiber
  • Peynir sos için: 1 litre süt
  • 100 gram parmesan peyniri
  • 100 gram mascarpone peyniri
  • 100 gram fontina peyniri
  • 100 gram taleggio peyniri
  • Yarım su bardağı un
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat

GNOCCHİ YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp rendeleyin. Yumurta sarılarını başka bir kapta iyice çırpıp, rendelenmiş patatese ekleyin. Üzerine un, tuz ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun. Hamurdan fındık iriliğinde parçalar koparıp, elinizde şekil verin. Derin dondurucuda dondurun. Peynir sos için, peynir çeşitlerini ve rendelenmiş muskatı sütte bir gece bekletin. Ertesi gün bir tencerede tereyağını eritin. Unu ilave edip kavurun. Süt ve peynirleri ekleyip kaynatın. Bu arada hamurları da ayrı bir yerde kaynar suya atıp haşlayın. Peynir sos ile servis yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gnocchi tarifi: Gnocchi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA