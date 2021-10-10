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Giriş Tarihi: 10.10.2021 00:33 Son Güncelleme: 10.10.2021 00:33

Gönül Dağı 35. bölüm full izle! Halime ile Dilek arasında ipler geriliyor

Gönül Dağı 35. bölüm full izle! Halime ile Dilek arasında ipler geriliyor

TRT1 ekranlarında Cumartesi günleri yayınlanan Gönül Dağı dizisi 35. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Halime’nin herkesin içinde kendisine “Elif” demesi, Dilek için bardağı taşıran son damla olur. Son bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde “Gönül Dağı 35. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Gönül Dağı 35. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Gönül Dağı dizisi 35. son bölümüyle dün TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde " Gönül Dağı 35. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

GÖNÜL DAĞI 35. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 ile Gönül Dağı 35. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Gönül Dağı 35. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/gonul-dagi



GÖNÜL DAĞI 35. BÖLÜM ÖZETİ

"Bebeklerini kucaklarına alan Cemile ve Veysel'i ebeveynliğe alışma sürecinde neler bekliyor? Halime'nin herkesin içinde kendisine "Elif" demesi, Dilek için bardağı taşıran son damla olur. Bir de üstüne yaşananları Gülsüm'ün de öğrenmesi, ilişkideki gerilimi iyice büyütür. Gülsüm'ün alacağı karar ne olacak?



Remziye Teyze'nin ölüm haberiyle kolları sıvayan Ramazan'ın, tabutu düşürmesiyle işler iyice karışır. Remziye Teyze'nin cenazesi, amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecek? Bu maceranın sonunda Ramazan'ı bekleyen sürpriz ne?"

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Gönül Dağı 35. bölüm full izle! Halime ile Dilek arasında ipler geriliyor
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