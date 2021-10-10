Gönül Dağı 35. bölüm full izle! Halime ile Dilek arasında ipler geriliyor





GÖNÜL DAĞI 35. BÖLÜM ÖZETİ

"Bebeklerini kucaklarına alan Cemile ve Veysel'i ebeveynliğe alışma sürecinde neler bekliyor? Halime'nin herkesin içinde kendisine "Elif" demesi, Dilek için bardağı taşıran son damla olur. Bir de üstüne yaşananları Gülsüm'ün de öğrenmesi, ilişkideki gerilimi iyice büyütür. Gülsüm'ün alacağı karar ne olacak?