Gönül Dağı 35. bölüm full izle! Halime ile Dilek arasında ipler geriliyor

Gönül Dağı dizisi 35. son bölümüyle dün TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde " Gönül Dağı 35. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
TRT 1 ile Gönül Dağı 35. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Gönül Dağı 35. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
"Bebeklerini kucaklarına alan Cemile ve Veysel'i ebeveynliğe alışma sürecinde neler bekliyor? Halime'nin herkesin içinde kendisine "Elif" demesi, Dilek için bardağı taşıran son damla olur. Bir de üstüne yaşananları Gülsüm'ün de öğrenmesi, ilişkideki gerilimi iyice büyütür. Gülsüm'ün alacağı karar ne olacak?