Gönül Dağı 37. bölüm full izle! Elif’ten Kenan’a yardım eli uzanıyor





GÖNÜL DAĞI 37. BÖLÜM ÖZETİ

"Kenan'ın gerçek ailesini aradığını öğrenen Elif, ona yardım etmek için araştırmalara başlar. İkili bu araştırmaların sonucunda bir ipucuna ulaşırlar. Kenan bu ipucu sayesinde gerçek ailesini bulabilecek midir?