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Giriş Tarihi: 23.10.2021 23:13 Son Güncelleme: 23.10.2021 23:22

Gönül Dağı 37. bölüm full izle! Elif’ten Kenan’a yardım eli uzanıyor

Gönül Dağı 37. bölüm full izle! Elif’ten Kenan’a yardım eli uzanıyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 37. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Elif’ten Kenan’a yardım eli uzanıyor. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler yoğun şekilde “Gönül Dağı 37. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Gönül Dağı 37. bölüm full izleme linki ve diğer tüm detaylar.

Gönül Dağı dizisi 37. son bölümle TRT 1 ekranlarında diziseverlerle buluştu. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini kaçıranlar "Gönül Dağı 37. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

GÖNÜL DAĞI 37. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 ile Gönül Dağı dizisi 37. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Gönül Dağı dizisi 37. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/gonul-dagi



GÖNÜL DAĞI 37. BÖLÜM ÖZETİ

"Kenan'ın gerçek ailesini aradığını öğrenen Elif, ona yardım etmek için araştırmalara başlar. İkili bu araştırmaların sonucunda bir ipucuna ulaşırlar. Kenan bu ipucu sayesinde gerçek ailesini bulabilecek midir?



Gülsüm'le yolculuğunun etkisiyle yeniden motive olan Dilek, kasabanın su sorununa çözüm arar ve bu konuda Taner'e yardımcı olur. Bu mücadelenin sonunda başarılı olabilecekler midir?



Kendisinden habersiz Asya'yla sözlendirilen Ramazan, bu meseleyi çözmek ister. Fakat kader onu beklenmedik bir karşılaşmaya sürükler… Ramazan'ın alacağı karar ne olacaktır?.."

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Gönül Dağı 37. bölüm full izle! Elif’ten Kenan’a yardım eli uzanıyor
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