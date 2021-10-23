Gönül Dağı 37. bölüm full izle! Elif’ten Kenan’a yardım eli uzanıyor

Gönül Dağı dizisi 37. son bölümle TRT 1 ekranlarında diziseverlerle buluştu. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini kaçıranlar "Gönül Dağı 37. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
TRT 1 ile Gönül Dağı dizisi 37. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Gönül Dağı dizisi 37. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
"Kenan'ın gerçek ailesini aradığını öğrenen Elif, ona yardım etmek için araştırmalara başlar. İkili bu araştırmaların sonucunda bir ipucuna ulaşırlar. Kenan bu ipucu sayesinde gerçek ailesini bulabilecek midir?
Gülsüm'le yolculuğunun etkisiyle yeniden motive olan Dilek, kasabanın su sorununa çözüm arar ve bu konuda Taner'e yardımcı olur. Bu mücadelenin sonunda başarılı olabilecekler midir?
Kendisinden habersiz Asya'yla sözlendirilen Ramazan, bu meseleyi çözmek ister. Fakat kader onu beklenmedik bir karşılaşmaya sürükler… Ramazan'ın alacağı karar ne olacaktır?.."