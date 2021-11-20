Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Gönül Dağı 40. bölüm full izle! Taner ve Dilek’i düğünde bekleyen sürpriz ne?
Giriş Tarihi: 20.11.2021 23:01 Son Güncelleme: 20.11.2021 23:01

Gönül Dağı 40. bölüm full izle! Taner ve Dilek’i düğünde bekleyen sürpriz ne?

Gönül Dağı 40. bölüm full izle! Taner ve Dilek’i düğünde bekleyen sürpriz ne?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 40. bölümüyle diziseverlerle buluştu. Dizinin son bölümünde Taner ve Dilek’i düğünde bekleyen sürpriz ne? sorusu merak konusu olurken dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler “Gönül Dağı 40. bölüm full izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. TRT 1 ile Gönül Dağı 40. bölüm full izle linki ve özet detayları.

Gönül Dağı dizisi 40. Bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Gönül Dağı 40. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

GÖNÜL DAĞI 40. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 ile Gönül Dağı 40. bölüm full izleme linki ve özetten detaylar şöyle;



Gönül Dağı 40. bölümün tamamını aşağıda yer alan linkle izleyebilirsiniz,

https://www.trtizle.com/diziler/gonul-dagi



GÖNÜL DAĞI 40. BÖLÜM ÖZETİ

"Gedelli'de düğün var! Masal gerçek oluyor, Dilek ve Taner evleniyor. Herkesin heyecanla beklediği bu düğünde, Taner ve Dilek'i nasıl sürprizler bekliyor?



Mezarcı İlyas'ın verdiği sürenin dolmasıyla Ramazan'ın bir cevap vermesi gerekmektedir. Ramazan'ın verdiği cevap Mezarcı İlyas'ı ikna etse de oğulları ikna olmaz. Ramazan'ı nasıl bir macera bekliyor?



Gerçek anne-babasının Döndü ve Muammer olduğunu öğrenen Doktor Kenan, dağılmış haldedir. Gerçekleri açıklamanın yolunu arayan Kenan; ailesine gerçekleri söyleyebilecek mi?

ARKADAŞINA GÖNDER
Gönül Dağı 40. bölüm full izle! Taner ve Dilek’i düğünde bekleyen sürpriz ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA