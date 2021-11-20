Gönül Dağı 40. bölüm full izle! Taner ve Dilek’i düğünde bekleyen sürpriz ne?

Gönül Dağı dizisi 40. Bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Gönül Dağı 40. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
TRT 1 ile Gönül Dağı 40. bölüm full izleme linki ve özetten detaylar şöyle;
Gönül Dağı 40. bölümün tamamını aşağıda yer alan linkle izleyebilirsiniz,
Mezarcı İlyas'ın verdiği sürenin dolmasıyla Ramazan'ın bir cevap vermesi gerekmektedir. Ramazan'ın verdiği cevap Mezarcı İlyas'ı ikna etse de oğulları ikna olmaz. Ramazan'ı nasıl bir macera bekliyor?
Gerçek anne-babasının Döndü ve Muammer olduğunu öğrenen Doktor Kenan, dağılmış haldedir. Gerçekleri açıklamanın yolunu arayan Kenan; ailesine gerçekleri söyleyebilecek mi?