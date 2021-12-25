GORA filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği mekanlar merak ediliyor. Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülmesini konu alan GORA filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? GORA nerede ve ne zaman çekildi?
Konusu uzayda geçen G.O.R.A filminin ilk bölümleri çarşı ve Arif'in yaşadığı, çalıştığı yer olarak Antalya'da çekildi. Filmin büyük bir bölümünü kapsayan Uzay sahneleri için ise Antalya'da farklı platolar ve setler kullanıldı. Stüdyolar Antalya Film Platolarında Gora filmi için oluşturuldu.
Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.
Cem Yılmaz | Arif Işık, Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar
Rasim Öztekin |Bob Marley Faruk
Özkan Uğur | Garavel, Anonsçu
Şafak Sezer | Kuna
Özge Özberk | Ceku Lamtina
Ozan Güven | Robot 216, Gerzek
Engin Günaydın | Editör
İdil Fırat | Mulu Lamtina
Erdal Tosun | Rendroy
Cezmi Baskın | Amir Tocha Lamtina
Muhittin Korkmaz | Tihulu