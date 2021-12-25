GORA filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği mekanlar merak ediliyor. Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülmesini konu alan GORA filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? GORA nerede ve ne zaman çekildi?

G.O.R.A FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Konusu uzayda geçen G.O.R.A filminin ilk bölümleri çarşı ve Arif'in yaşadığı, çalıştığı yer olarak Antalya'da çekildi. Filmin büyük bir bölümünü kapsayan Uzay sahneleri için ise Antalya'da farklı platolar ve setler kullanıldı. Stüdyolar Antalya Film Platolarında Gora filmi için oluşturuldu.

G.O.R.A FİLMİ KONUSU

Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.

G.O.R.A OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Cem Yılmaz | Arif Işık, Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar

Rasim Öztekin |Bob Marley Faruk

Özkan Uğur | Garavel, Anonsçu

Şafak Sezer | Kuna

Özge Özberk | Ceku Lamtina

Ozan Güven | Robot 216, Gerzek

Engin Günaydın | Editör

İdil Fırat | Mulu Lamtina

Erdal Tosun | Rendroy

Cezmi Baskın | Amir Tocha Lamtina

Muhittin Korkmaz | Tihulu