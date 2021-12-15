Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol filmi konusu ve oyuncuları için araştırmalar başladı. Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı film aksiyon türünde olup 15 Aralık Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek. Peki, Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol filmi oyuncuları kimler?

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4: HAYALET PROTOKOL FİLMİ KONUSU

IMF küresel bir terörist bombalama komplosuna dahil olduğunda kapatılır. Ethan Hunt (Tom Cruise) ve yeni ekibi teşkilatın adını temize çıkarmak için Hayalet Protokol adında gizli bir göreve başlatılır. Yardım almadan, kimseyle iletişime geçmeden ve tamamen gizli olarak.



GÖREVİMİZ TEHLİKE 4: HAYALET PROTOKOL FİLMİ OYUNCULARI

· Tom Cruise - Ethan Hunt

· Jeremy Renner - William Brandt

· Simon Pegg -Benji Dunn

· Paula Patton - Jane Carter

· Michael Nyqvist - Kurt Hendricks

· Vladimir Mashkov - Anatoly Sidorov

· Josh Holloway - Trevor Hanaway

· Anil Kapoor - Brij Nath, bir Hint medya kralı

· Léa Seydoux - Sabine Moreau

· Samuli Edelmann - Marius Wistrom