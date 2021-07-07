Görevimiz Tehlike Yansımalar filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike Yansımalar filmi ne zaman çekildi, oyunları kimler?

Görevimiz Tehlike 6. Filmiyle bu akşam izleyenleriyle buluşuyor. Efsane aksiyon filmi gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla seyircilerini ekran başına kilitlerken henüz izlememiş veya bir kez daha izlemek isteyenler için televizyonda olacak. Peki, Görevimiz Tehlike Yansımalar filmi ne zaman çekildi? Görevimiz Tehlike Yansımalar oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte tüm detaylar…

GÖREVİMİZ TEHLİKE: "YANSIMALAR" KONUSU

Mission: Impossible Yansımalar, Görevimiz Tehlike serisinin 6. devam halkasıdır. İkonik ajan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık birkaç dostu sıkıntılı bir zamandadır. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyulur...

GÖREVİMİZ TEHLİKE: "YANSIMALAR" OYUNCULARI

Filmin başrolünü Tom Cruise üstlenirken kadroda Luther Stickell rolündeki Ving Rhames, Benji Dunn rolündeki Simon Pegg ve Ilsa Faust rolündeki Rebecca Ferguson, Alan Hunley'i canlandıran usta oyuncu Alec Baldwin, Solomon Lane'i canlandıran Sean Harris, Julia Meade'i canlandıran Michelle Monaghan, Henry Cavill, Vanessa Kirby ve Angela Bassett yer alıyor.