Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Görümceler bayrak açar" şeklinde biten atasözünün başı nasıldır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, "Görümceler bayrak açar" şeklinde biten atasözünün başı nasıldır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.