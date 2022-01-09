Gülen Gözler filmi, 9 Ocak Pazar akşamı Show Tv ekranlarına gelecek. Film, Yeşilçam'ın en eski ve en sevilen filmleri arasında yerini alıyor. Karısı Nezaket ve 5 kızı ile birlikte İstanbul'da yaşayan Yaşar Usta'nın kalabalık ailesinin hikayesinin ele alındığı Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gülen Gözler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU

Karısı Nezaket ve beş yetişkin kızı ile İstanbul'da yaşayan Yaşar Usta, kalabalık ailesinin geçimini kıt kanaat sağlamaktadır. Cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Yaşar Usta, Büyük kızı Fikret'e âşık olan pilot Vecihi sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını vermemekte direnir. Hikmet ise marangozhane çıraklarının gözdesidir. En düşkün olduğu kızı İsmet, Yunus'un oğlu Temel ile evlenir; fakat Temel, babası tarafından evlatlıktan reddedilir. Annesi Nezaket'in gözdesi olan Nedret ise ablası gibi sevdiği gençle evlenmek ister; ama sevgilisi henüz üniversite öğrencisidir. Yaşar Usta'nın evliliğe karşı çıkmasını engellemek için bu genci ona zengin bir mühendis olarak tanıtırlar.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Adile Naşit, Münir Özkul, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ, Halit Akçatepe gibi isimler bulunuyor.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gülen Gözler filmi, İstanbul'un Yeşilköy ilçesinde çekilmiştir. Film 1977 yılında yayınlanmıştır.