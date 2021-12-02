Gullurikya tarifi: MasterChef Gullurikya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Gullurikya'yı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Gullurikya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

GULLURİKYA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamuru için:

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

2/3 su bardağı su

Pişirmek için:

1 su bardağı harnup pekmezi (keçiboynuzu pekmezi)

½ su bardağı su

GULLURİKYA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Hamurun kıvamını ayarlayabilmek için un veya su ilavesi yapabilirsiniz. Pişirmek için kullanılan harnup pekmezi, bu tatlının olmazsa olmazı, yerine başka bir pekmez kullanırsanız, orijinal tadını bulamazsınız.

GULLURİKYA TARİFİ NASIL YAPILIR?