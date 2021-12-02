Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Gullurikya tarifi: MasterChef Gullurikya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 2.12.2021 00:16 Son Güncelleme: 2.12.2021 00:16

Gullurikya tarifi: MasterChef Gullurikya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Gullurikya tarifi: MasterChef Gullurikya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Gullurikya’yı en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Gullurikya tarifi ile ilgili olarak “MasterChef Gullurikya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen MasterChef Gullurikya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Gullurikya'yı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Gullurikya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

GULLURİKYA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamuru için:

  • 1 su bardağı un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2/3 su bardağı su

Pişirmek için:

  • 1 su bardağı harnup pekmezi (keçiboynuzu pekmezi)
  • ½ su bardağı su

GULLURİKYA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

  • Hamurun kıvamını ayarlayabilmek için un veya su ilavesi yapabilirsiniz. Pişirmek için kullanılan harnup pekmezi, bu tatlının olmazsa olmazı, yerine başka bir pekmez kullanırsanız, orijinal tadını bulamazsınız.

GULLURİKYA TARİFİ NASIL YAPILIR?

  1. Un, yağ ve suyu karıştırıp yoğurarak, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.
  2. Hazırladığınız bu hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve iki elinizin arasında yuvarlayarak bir ip gibi uzatın. Ardından hamuru spiral şeklinde dolayarak gullurikyanın şeklini verin.
  3. Bir tencerede su ve pekmezi kaynatın. Kaynayan pekmezli suya hazırladığınız hamurları atın ve bu şekilde yaklaşık 20 dakika kaynatın.
  4. Pişirme süresinin sonunda gullurikyalarınızı tencereden alın ve servis edin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gullurikya tarifi: MasterChef Gullurikya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA