Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir?
Giriş Tarihi: 28.8.2021 22:29 Son Güncelleme: 28.8.2021 22:29

Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir?

Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir?

CEVAP:

A- Hindistan
B- Japonya (CEVAP)
C- Norveç
D- Rusya

ARKADAŞINA GÖNDER
Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA