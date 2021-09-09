Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu nedir ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Komedi türünde olan film 1978 yılı yapımı olup başrollerinde Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul, Perran Kutman gibi isimler yer alıyor. Okula yeni gelen öğrenci Bilo ile erkek düşmanı Hürrem Hoca'nın da haylaz öğrenci kadrosuna dahil olduğu komedi filmi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi nerede çekildi ve konusu nedir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU

Haylaz öğrencilerle dolu Hababam sınıfına doğulu bir aşiret reisinin oğlu gelir. Yeni öğrenci Bilo, ilk geldiği andan itibaren sınıfın ağası gibi davranır ve işler karışır. Okula yeni gelen sadece Bilo değildir, tam bir erkek düşmanı Hürrem hoca da yenidir okulda.Sınıfta ise herkes tarafından Ayşe ile Ömer'in aşkı konuşulmaktadır. Ve olan olur, Ayşe hamile kalır. Ayşe'nin hamileliğini saklamak hiç de kolay olmayacaktır.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen bulunmaktadır.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi 1978 yapımı bir komedi filmidir. Bu film serinin beşinci filmi olmak üzere İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir.

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.