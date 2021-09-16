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Giriş Tarihi: 16.9.2021 14:18

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kimler?

16 Eylül Perşembe akşamı Show Tv ekranlarına gelecek olan Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Komedi ve dram türlerinde olan filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Senaristliğini Yavuz Turgul’un yaptığı filmde; İlyas Salman, Mehmet Ali Erbil, Savaş Dinçel gibi isimler yer alırken Anadolu’da yetişen bir edebiyatçı olan Mehmet Bülbül’ün yaramaz sınıf Hababam’a gelmesi ile birlikte işler değişecektir. Peki; Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi, 16 Eylül Perşembe akşamı Show Tv ekranlarında yer alacak. Anadolu'da yetişen Mehmet Hoca'nın Özel Çamlıca Lisesi'nde küçük ve hor görülmesi ancak bu durumu olgunlukla karşılamasının ardından gelen sürecin anlatıldığı Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ KONUSU

Anadolu'nun doğusunda yetişen bir edebiyatçı olan Mehmet Bülbül, kendini bir anda Özel Çamlıca Lisesi'nde bulur. Doğulu olması sebebiyetiyle öğrenciler tarafından küçük görülen Mehmet Hoca, bu durumu önce olgunlukla karşılar; daha sonraları ise bu durum ağırına gitmeye başlar. Öğrencilerle olan ilişkisini elinden geldiğince iyi seviyede tutmaya çabalayan Mehmet Hoca, bu çocukları etik olarak düzeltmek için elinden geleni yapacaktır.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal, Tarık Akan ve Halit Akçatepe'siz kotarılan ikinci Hababam sınıfı olan Hababam Sınıfı Güle Güle, Münir Özkul'un da olmadığı tek Hababam Sınıfı Filmi.

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Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kimler?
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