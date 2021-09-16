Hababam Sınıfı Güle Güle filmi, 16 Eylül Perşembe akşamı Show Tv ekranlarında yer alacak. Anadolu'da yetişen Mehmet Hoca'nın Özel Çamlıca Lisesi'nde küçük ve hor görülmesi ancak bu durumu olgunlukla karşılamasının ardından gelen sürecin anlatıldığı Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ KONUSU

Anadolu'nun doğusunda yetişen bir edebiyatçı olan Mehmet Bülbül, kendini bir anda Özel Çamlıca Lisesi'nde bulur. Doğulu olması sebebiyetiyle öğrenciler tarafından küçük görülen Mehmet Hoca, bu durumu önce olgunlukla karşılar; daha sonraları ise bu durum ağırına gitmeye başlar. Öğrencilerle olan ilişkisini elinden geldiğince iyi seviyede tutmaya çabalayan Mehmet Hoca, bu çocukları etik olarak düzeltmek için elinden geleni yapacaktır.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal, Tarık Akan ve Halit Akçatepe'siz kotarılan ikinci Hababam sınıfı olan Hababam Sınıfı Güle Güle, Münir Özkul'un da olmadığı tek Hababam Sınıfı Filmi.