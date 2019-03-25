Hadi ipucu sorusu 25 Mart: TRT’de yayınlanan Evet-Hayır yarışmasında sunuculuk yapan kişi kimdir? Hadi ipucu cevabı burada!

Hadi bugün 12.30'da! Bugünkü ipucumuz 1960'lı yıllarda TRT'de uzun yıllar devam eden "Evet-Hayır" yarışması hakkında sevgili hadiciler. Stüdyoda yanına çağırdığı konuğuna sorular sorarak ilerleyen yarışmayı eskiler çok net hatırlıyordur. Peki siz bu stüdyo programlarının öncülerinden sayılan sunucumuzu tanıyor musunuz?

ERKAN YOLAÇ HAKKINDA

Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine bağlı bir kasaba olan Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğmuştur. Annesi Hikmet Hanım, babası Mehmet Yolaç Edirne'lidir. Babası zamanında Bulgaristan-Sofya'dan göç etmiştir. 6 yaşındayken İstanbul'a taşınmışlar. Faik adında bir kardeşi vardır.

Bir sene Saint Joseph lisesinde okudu, sınıfta kalınca Fenerbahçe Stadı'nın yanındaki, sonradan Kenan Evren Lisesi olan okulda devam etti. Babasının işi nedeniyle 1951'de Karabük'e taşınınca Kastamonu Lisesi'nde yatılı olarak okudu. 1951 yılında babası öldü.

Babasının bir arkadaşı sayesinde Belediye Fen Dairesi'ne işe başladı. Belediye mikrofonundan bir gün ona duyuru okuttular. Belediye reisi, beğenince "Hep o okusun" demiş, böylece ilk sunuculuğu başladı. Bir yandan da tabelacılık yaptı. Zorla da olsa liseyi bitirdi.

Üniversitede Güzel Sanatlar Akademisinden 1959 yılında iç mimar olarak mezun oldu. Yedek subay olarak askere gittiğinde de ordu evinde sunuculuk yaptı. Ankara Radyosram özel eğlence programında görev yaptı.

Erkan Yolaç, Londra'da BBC'de çok az yapılmış olan bir yarışmayı 1962 yılında Caddebostan Gazinosu'nda ilk kez yaparak bu yarışmayı hayatımıza soktu: "Mehter Marşı'yla gelecek İzmir Marşı ile gideceksiniz" diyerek seyircilerin arasından bir gönüllüyü mehter marşı eşliğinde yanına getirir, bu kişiyle bir süre muhabbet ederken; bu süre boyunca yarışmacı "evet" ve "hayır" kelimelerini kullanmamalıdır. Kullandığı takdirde gönderirken de İzmir marşı çaldırırdı.

Erkan Yolaç, eşi Asuman Tuğberk ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi açıp işlettiler. "Yolaç Gömlekleri" adı ile gömlek üretip sattılar.

Erkan Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Göksu adında kızı, Mehmet adında oğlu var. Kızı ve oğlu evlenip Amerika'ya yerleşmiştir.

Televizyon ve konfeksiyon işlerinin dışında kalan zamanlarını Tekirdağ'daki yazlık evlerinde geçiren Yolaç çifti, burada kendi dünyalarını kurmuştur.

Filmleri :

1973 – Sevda Yolu

1964 – Can Düşmanı

1964 – Yılların ardından

1964 – Muhtesem serseri

1962 – Lekeli Kadın