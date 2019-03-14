Hadi ipucu sorusu cevabı: Picturephone adı verilen sistem ilk hangi ülkede kullanılmaya başlandı? 14 Mart 20.30
Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve aynı zamanda mobil platformdaki ilk canlı bilgi yarışması olan Hadi'nin yayınlanan her programını yüz binlerce kişi takip ediyor. Her yarışma öncesi bir soru ipucu veren Hadi'nin bu akşam 20.30'da yayınlanacak yarışması için ipucu sorusu yayınlandı. Yarışmaya katılım sağlamak isteyen bireyler bir soru avantajına sahip olmak için ipucu sorusunun yanıtını arıyorlar. Hadi İnstagram hesabından bugün yapılan paylaşım şu şekilde 'Picturephone adı verilen sistem ilk hangi ülkede kullanılmaya başlandı?' İşte 14 Mart 20.30 Hadi ipucu sorusu cevabı...
20.30 HADİ İPUCU SORUSU CEVABI! 'PİCTUREPHONE ADI VERİLEN SİSTEM İLK HANGİ ÜLKEDE KULLANILMAYA BAŞLANDI?'
'Picturephone adı verilen sistem ilk hangi ülkede kullanılmaya başlandı?'
Doğru cevap: ABD
