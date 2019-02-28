Hadi İpucu sorusu: Dünya çapında üne ulaşmış Broadway caddesi nerede? 28 Şubat hadi ipucu sorusu cevabı...

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve mobil platformda yüzbinlerce katılımcıya ulaşabilen Hadi Bilgi Yarışması her gün yayınladığı ipucular ile katılımcılara bir soru bilme imkanı sunuyor. Bu akşam 20.30'da yayınlanacak yarışma öncesi yine ipucu sorusunu yayınladı. Hadi'nin sosyal medya adresinden yaptığı paylaşım şu şekilde: Müzikal ve tiyatro gösterileriyle dünya çapında üne ulaşmış bu caddenin nerede olduğunu biliyor muyuz? Broadway caddesi nerede?

28 ŞUBAT HADİ İPUCU SORUSU CEVABI!

28 Şubat 20.30'daki Hadi İpucu sorusu cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz...