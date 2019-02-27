Hadi ipucu sorusu: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi deyince aklınıza ne geliyor? 27 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı...
Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve her yarışma saatinde yüzbinlerce kişi tarafından katılım sağlanan Hadi bu akşam saat 20.30'da yapılacak yarışma için ipucu sorusunu yayınladı. Hadi bugünkü gönderisinde 'Bugünkü ipucumuz sağlığımız açısından pek de hoşumuza gitmeyecek bir hayvandan geliyor. Kırım kongo kanamalı ateşi desek?' şeklinde paylaşım yaptı. Peki Hadi ipucu sorusu cevabı ne? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi deyince aklınıza ne geliyor? İşte 27 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı...
Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve herkes tarafından sevilerek takip edilen Hadi, bu akşam 20.30'da yapılacak olan bilgi yarışması için her zaman olduğu gibi yine ipucu sorusu yayınladı. Yarışmaya katılan bireyler tarafından özellikle takip edilen ve yarışmada avantaj elde etmek isteyen kişiler Hadi ipucu sorusu cevabı ne? sorusunun yanıtını arama motoru üzerinden aratıyorlar. Az önce Hadi'nin yaptığı paylaşımda, 'Bugünkü ipucumuz sağlığımız açısından pek de hoşumuza gitmeyecek bir hayvandan geliyor. Kırım kongo kanamalı ateşi desek?' şeklinde paylaşım yapıldı. Peki 27 Şubat Hadi İpucu sorusu cevabı ne? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi deyince aklınıza ne geliyor? İşte 27 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı...
27 ŞUBAT HADİ İPUCU SORUSU! KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ DEYİNCE AKLINIZA NE GELİYOR?
Hadi bugün hesabından 20.30'daki ipucu sorusu ile ilgili 'Bugünkü ipucumuz sağlığımız açısından pek de hoşumuza gitmeyecek bir hayvandan geliyor. Kırım kongo kanamalı ateşi desek?' şeklinde paylaşım yaptı.
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi deyince aklınıza ne geliyor?
Cevap: Kene
KIRIM KONGOLU KANAMA ATEŞİ HAKKINDA
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA veya Kırım-Kongo Hemorajik Ateş, KKHA) keneler (özellikle Hyalomma cinsi) yoluyla bulaşan, zoonotik enfeksiyona yol açan bir viral hastalıktır. Evcil ve vahşi hayvanların yanı sıra insanlara da bulaşabilir. Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirus soyundan virüslerin meydana getirdiği bu virüsler, 100 nm (nanometre) büyüklüğünde, Ribonükleik asit (RNA) içeren, heliksel kapsidli ve zarflı virüslerdir.
Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA), Nairovirüslerin neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden kene kaynaklı bir enfeksiyondur. Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala yüksektir.
Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ilk kez 1944 ve 1945 yılı yaz aylarında Batı Kırım steplerinde çoğunlukla ürün toplamaya yardım eden Sovyet askerleri arasında görülmüştür. Hastalığa Kırım hemorajik ateşi adı verilmiştir. 1956 yılında Zaire' de ateşli bir hastadan Kongo virüsü tespit edilmiştir. 1969 ise Kongo virüsü ile Kırım hemorajik ateşi virüslerinin aynı virüs olduğu belirlenmiş ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi olarak hastalık yeniden adlandırılmıştır.
...