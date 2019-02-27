Hadi ipucu sorusu: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi deyince aklınıza ne geliyor? 27 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı...

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve herkes tarafından sevilerek takip edilen Hadi, bu akşam 20.30'da yapılacak olan bilgi yarışması için her zaman olduğu gibi yine ipucu sorusu yayınladı. Yarışmaya katılan bireyler tarafından özellikle takip edilen ve yarışmada avantaj elde etmek isteyen kişiler Hadi ipucu sorusu cevabı ne? sorusunun yanıtını arama motoru üzerinden aratıyorlar. Az önce Hadi'nin yaptığı paylaşımda, 'Bugünkü ipucumuz sağlığımız açısından pek de hoşumuza gitmeyecek bir hayvandan geliyor. Kırım kongo kanamalı ateşi desek?' şeklinde paylaşım yapıldı. Peki 27 Şubat Hadi İpucu sorusu cevabı ne? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi deyince aklınıza ne geliyor? İşte 27 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı...

27 ŞUBAT HADİ İPUCU SORUSU! KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ DEYİNCE AKLINIZA NE GELİYOR?

