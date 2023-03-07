Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkar? Koltuk Kumaşında Kurumuş Çay Lekesi Nasıl Ve Ne İle Geçer?

Çayınız halıya ya da koltuğa mı döküldü? Bu lekenin çıktıntan sonra bile yerleşmediğinden ve tekrar ortaya çıkmadığından emin olmak için hızlı müdahale etmeniz gerekir. Çaylar, kumaş, döşemelik, ince çini ve hatta dişleri lekeleyebilen doğada bulunan büzücü bir bileşik olan tanenler içermektedir. Çay lekelerinin çıkarılması genellikle güçlü bir deterjan, aşındırıcı madde veya asidik ajan gerektirebilir. Hızlı hareket ederseniz, çoğu zaman çay lekesini tamamen çıkarabilirsiniz.

ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Bir çay lekesi oluştuğunda hemen üç şey alın: temiz beyaz bir bez, su ve halı lekesi çıkarıcı. İlk öğeler hile yapmazsa, yedek plan olarak beyaz sirke gerekebilir.

Yapmanız gereken ilk şey, halının üzerine dökülen herhangi bir sıvı türünde olduğu gibi, temiz beyaz bir bez kullanarak mümkün olduğunca çay lekesini temizlemek. Bezin üzerine daha fazla sıvı aktarılmadan lekelenmeye devam edin. Yeri ovalamayın; bu sadece sıvıyı hareket ettirecek ve lekenin yüzey alanını artıracaktır. Aşağı bastırmak, dolguyu dolduran herhangi bir sıvının bunun yerine beze batmasını sağlayacaktır.

Leke neredeyse kuruduktan sonra, lekeli alana az miktarda su dökün ve sıvıyı lekelemeye devam edin. Bu kalan çayı biraz sulandırır, ancak yine de temiz bir bezle ıslatabilirsiniz.

Bez art arda temizlendiğinde, talimatlara göre bir leke çıkarıcı kullanın. Leke çıkarıcıyı her zaman önce mobilya altı veya odanın çıkış köşesi gibi gizli bir halıda test edin. Leke çıkarıcısının, halının veya halının rengini soymayacak kadar güçlü olmadığından emin olmak istiyorsun.

HALIDAKİ ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Sıvının çoğu giderilene kadar çay lekesini kurutun.

Doğrudan çay lekesine az miktarda su dökün. Bu, lekeyi seyrelterek halının daha fazla hasar görmesini önler.

Etkilenen bölgeye doğrudan bir halı leke çıkarıcı uygulayın. Deterjan kullanmak, halıdaki çay lekelerini çıkarmaya çalışırken büyük bir yardımcıdır.

Çay lekesi hala görünüyorsa, biraz beyaz sirkeyi biraz suyla karıştırın ve bir sünger veya bulaşık bezi kullanarak doğrudan lekeye uygulayın.

Bunun 5 ila 10 dakika boyunca çay lekesi üzerinde durmasına izin verin.

Etkilenen bölgeyi soğuk suyla durulayın. Çay lekesi artık görünmemelidir.

Öncelikle halıya dökülen çayın suyunu kağıt bir havlu ile emene kadar alın. Böylece çay lekesinin halıya daha fazla işlemesini ve derinlemesini engellemiş olursunuz. Çay lekesi biraz zor çıktığından dolayı bu işlemi hemen yapmanızda fayda var. Çünkü geç kalırsanız leke çok daha zor çıkacaktır.Unutmayın ki çay lekesi ne kadar gözükmese de 1-2 gün sonra o leke yavaş yavaş kendini belli etmeye başlar. Kağıt havlu ile çayın fazla suyunu aldıktan sonra tekrar bir kağıt havlu alın ve geriye kalan çay suyunu bastırarak son suyuna kadar kağıt havluya emdirin.

Kesinlikle silip çayı dağıtmayın. Ardından ıslak bir bez ile tekrar tampon yaparak yani bastırarak sağa sola çevirmeden veya ovmadan uygulama yapın. Anında yaptığınız müdahale sonrasında halınızda çay lekesinden eser kalmayacaktır.

Bu yöntemi uyguladınız ancak halıdan hala leke çıkmadıysa bir su bardağının yarısına sirke kalanına ise su ekleyin. Sonrasında bir bez veya bir tutam kağıt havlu ile çay lekesine yine ovalamadan bastırarak uygulama yapın. Sonrasında ılık su ve bez ile üzerinden geçin. Hala çay lekesi çıkmadıysa bu durumda artık kimyasalların kullanılması ve halının yıkanması gerekir. Bu nedenle kullanılacak olan kimyasallar marketlerde satılmakla beraber aynı zamanda profesyonel olarak halı yıkayan kişilere teslim edilmelidir.

KOLTUK KUMAŞINDAN ÇAY LEKESİ ÇIKARMA

Bir kaseye bir bardak kabartma tozu dökün.

Nemli bir bez alın ve kabartma tozu ile kaplayın. Doğrudan çay lekesine uygulayın.

Etkilenen bölgeyi soğuk suyla durulayın.

Gerekirse 1'den 3'e kadar olan adımları tekrarlayın.

Etkilenen bölgeyi soğuk suyla durulayın ve kurulayın. Bu, halıdan çay lekesi almayı merak ederken gitmenin harika bir yoludur.