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Giriş Tarihi: 28.8.2021 22:12 Son Güncelleme: 28.8.2021 22:17

Hangisi "kötü gereçle iyi şey yapılamaz" anlamına gelen bir atasözüdür?

Hangisi kötü gereçle iyi şey yapılamaz anlamına gelen bir atasözüdür?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi "kötü gereçle iyi şey yapılamaz" anlamına gelen bir atasözüdür? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Hangisi "kötü gereçle iyi şey yapılamaz" anlamına gelen bir atasözüdür? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangisi "kötü gereçle iyi şey yapılamaz" anlamına gelen bir atasözüdür? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangisi "kötü gereçle iyi şey yapılamaz" anlamına gelen bir atasözüdür? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Hangisi "kötü gereçle iyi şey yapılamaz" anlamına gelen bir atasözüdür?

CEVAP:

A- Buğday unundan bisküvi olmaz
B- Mısır unundan helva olmaz
C- Arpa unundan kadayıf olmaz (Cevap)
D- Pirinç unundan muhallebi olmaz

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Hangisi "kötü gereçle iyi şey yapılamaz" anlamına gelen bir atasözüdür?
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