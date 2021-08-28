Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangisi "kötü gereçle iyi şey yapılamaz" anlamına gelen bir atasözüdür? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangisi "kötü gereçle iyi şey yapılamaz" anlamına gelen bir atasözüdür? sorusunun cevabı şöyle;