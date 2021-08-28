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Giriş Tarihi: 28.8.2021 23:37 Son Güncelleme: 28.8.2021 23:37

Hangisi Orta Çağ Avrupası'nda aritmetik, geometri ve astronomiyle birlikte 4 matematik disiplini arasında sayılırdı?

Hangisi Orta Çağ Avrupası’nda aritmetik, geometri ve astronomiyle birlikte 4 matematik disiplini arasında sayılırdı?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi Orta Çağ Avrupası'nda aritmetik, geometri, ve astronomiyle birlikte 4 matematik disiplini arasında sayılırdı? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Hangisi Orta Çağ Avrupası'nda aritmetik, geometri, ve astronomiyle birlikte 4 matematik disiplini arasında sayılırdı? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangisi Orta Çağ Avrupası'nda aritmetik, geometri, ve astronomiyle birlikte 4 matematik disiplini arasında sayılırdı? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangisi Orta Çağ Avrupası'nda aritmetik, geometri, ve astronomiyle birlikte 4 matematik disiplini arasında sayılırdı? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Hangisi Orta Çağ Avrupası'nda aritmetik, geometri, ve astronomiyle birlikte 4 matematik disiplini arasında sayılırdı?

CEVAP:

A- Resim
B- Müzik (cevap)
C- Anatomi
D- Mimari

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Hangisi Orta Çağ Avrupası'nda aritmetik, geometri ve astronomiyle birlikte 4 matematik disiplini arasında sayılırdı?
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