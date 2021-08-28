Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangisi Orta Çağ Avrupası'nda aritmetik, geometri, ve astronomiyle birlikte 4 matematik disiplini arasında sayılırdı? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangisi Orta Çağ Avrupası'nda aritmetik, geometri, ve astronomiyle birlikte 4 matematik disiplini arasında sayılırdı? sorusunun cevabı şöyle;