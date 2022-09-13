Hazal Eker Kimdir?

15.07.1993 doğumlu Hazal Eker ilk öğrenim eğitimini Ankara'da Gazi üniversitesi vakfı özel okullarında almıştır. Bahçeşehir Üniversitesi iletişim fakültesinden derece ile mezun olan Hazal eker üniversite yıllarında TRT'de, NTV'de ve IKSV film festivalinde görev almıştır. Mezun olduktan sonra diksiyon ve sunuculuk eğitimi alıp ardından BJK TV'de sunuculuğa başlamıştır. Burada 1 yıl kadar deneyim kazandıktan sonra ATV'de kahvaltı haberlerinde hava durumu sunmuştur. Şimdilerde ise ATV'de dizi tv adlı programda dizi oyuncuları ile birlikte özel içerikler üreterek röportajlar yapıyor ve Sabah Tv'de yayınlanan; bürokratları, alanında uzman ve ünlü isimleri ağırladığı ''Hazalca Sorular'' adlı programı sunuyor.