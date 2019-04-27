Hercai 7. son bölüm izle! Hercai 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hercai 7. son bölüm izle! Hercai dizisi kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizilerden birisi oldu ve Atv'nin sevilen dizisi Hercai 7. bölümüyle bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yayınladığı günlerde reyting rekorları kıran dizi, yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki Hercai 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Hercai ekranlara gelen 7. son bölümde Miran, "Reyyan gitmez!" diyerek öfkeleniyor. Reyyan ise Miran'ı unutmayı kafaya koyuyor. Peki Hercai yeni bölümde neler olacak? Kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler Hercai 7. bölüm buradan izleyebilirsiniz!
Hercai 7. son bölümde Miran'ın evli olduğu gerçeğiyle karşılaşan Reyyan, Azat'ın teklifini kabul ediyor. Bir yandan Miran'ın nikahlı bir karısı olduğu gerçeğiyle de baş etmeye çalışan Reyyan, Azat'ın kanatlarının altına mı giriyor? Tüm Şadoğlu Konağı'nı karşısına alarak Reyyan'ın elini tutan Azad'ın söyledikleri yüreklere dokunacak. Peki Hercai 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HERCAİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.
HERCAİ 7. SON BÖLÜM ÖZETİ
Azat, Reyyan'I kaçırıyor. Gönül de o sırada ve yaralanıyor. Miran onu hastaneye götürüyor. Miran, Reyyan'ın Azat ile gittiğine inanamıyor. Reyyan'ın gözlerinde aşkı bulduğunu söyleyen Miran, Reyyan'ın onu terk etmeyeceğini söylüyor. Ayrıca Azat ve Gönül'ün bağ evine nasıl geldiğini merak ediyor.