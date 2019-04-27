Hercai 7. son bölüm izle! Hercai 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai 7. son bölümde Miran'ın evli olduğu gerçeğiyle karşılaşan Reyyan, Azat'ın teklifini kabul ediyor. Bir yandan Miran'ın nikahlı bir karısı olduğu gerçeğiyle de baş etmeye çalışan Reyyan, Azat'ın kanatlarının altına mı giriyor? Tüm Şadoğlu Konağı'nı karşısına alarak Reyyan'ın elini tutan Azad'ın söyledikleri yüreklere dokunacak. Peki Hercai 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Azat, Reyyan'I kaçırıyor. Gönül de o sırada ve yaralanıyor. Miran onu hastaneye götürüyor. Miran, Reyyan'ın Azat ile gittiğine inanamıyor. Reyyan'ın gözlerinde aşkı bulduğunu söyleyen Miran, Reyyan'ın onu terk etmeyeceğini söylüyor. Ayrıca Azat ve Gönül'ün bağ evine nasıl geldiğini merak ediyor.