Hızlı ve Öfkeli 7 filmi, sinemaseverlerin gündeminde yer alıyor. Kanal D ekranlarına 3 Ocak 2022 Pazartesi akşamı gelecek olan film, 2015 yılı ABD yapımı olup yönetmen koltuğunda James Wan oturmaktadır. Peki; Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi oyuncuları kimler?

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU

Dominic Toretto ve arkadaşları artık eskiden olduğu gibi suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin öncesinde Owen Shaw'u hastanede yoğun bakıma gönderdikten sonra yollarını ayırmışlardır. Ancak Shaw'un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham) ona bunları yapanları bulup intikamı almak için ilk önce Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye yemin etmiştir. Aynı zamanda Jakarde adlı Somalili bir terörist ve Mr. Nobody diye bilinen bir üst düzey hükumet görevlisi, Tanrının Gözü isminde çok önemki bir bilgisayar yazılımını ele geçirmek istemektedirler. Toretto takımı bir araya getirerek güzel bir anlaşma yapar. Bu plana göre tanrının gözünü ele geçirerek peşlerinde ki Shaw 'dan da kurtulacaklardır. Fakat planlar istedikleri gibi ilerlemez peşlerinde ki kötü adam Dom'dan daha zeki çıkacaktır ve takım olarak büyük tehlikeler yaşayacaklar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : Furious 7

Yönetmen : James Wan

Yapım Yılı : 2015 – ABD

Türü : Aksiyon, macera

Oyuncular : Vin Diesel, Jason Statham, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Ronda Rousey