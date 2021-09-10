10 Eylül Cuma akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan ve sinemaseverler için kaçınılmaz filmler arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan bu filmde; insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı birlikte hareket etmek zorunda kalan Hobbs ve Shaw'un hikayesi ele alınacak. Peki, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimler?

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ KONUSU

Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı birlikte hareket etmek zorunda kalan Hobbs ve Shaw'un hikayesini konu ediyor.Amerika'nın Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı olan Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw'un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Yönetmen : David Leitch

Yapım Yılı : 2017 – ABD

Türü : Aksiyon, macera

Oyuncular : Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham