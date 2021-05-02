Hotmail hesabına giriş yap - Hotmail giriş (sign in) ve oturum açma işlemleri

Açılış tarihinden bu yana milyonlarca kullanıcıya ulaşan platform günümüzün iletişim ağlarından birisidir. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahiptir. Her geçen gün yenilenen özellikleri sayesinde üye sayısını arttıran Hotmail, iletişimin yanı sıra veri depolama imkânı da sunar. Gelen kutusu ve gönderilen mailler üzerinden verilerinizi de saklayabilirsiniz. Hotmail giriş işlemleri ise birçok kişi tarafından merak edilir. Hotmail hesabına giriş yaparak oturum açmak isteyenler ilgili bağlantıya aşağıdan ulaşabilir. Hotmail oturum açma sign in işlemi nasıl yapılır?

Hotmail Giriş Nasıl Yapılır?

Hotmail hesabına giriş yapmak isteyenlerin daha önce oluşturduğu bir üyelik olması gerekir. Kişisel bilgileri kullanarak açacağınız üyeliğin ardından giriş işlemi ise oldukça basittir. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Hotmail'in giriş penceresine doğrudan ulaşabilirsiniz. Karşınıza gelen pencerede tek yapmanız gereken kullanıcı adı ve şifrenizi girmektir.

Hotmail Giriş İçin Tıklayın

Hotmail Şifremi Unuttum?

Hotmail giriş işlemi esnasında şifrenizi yanlış giriyor ve hatırlamıyorsanız üzülmeyin. Hesabınızda kayıtlı olan kurtarma e posta adresi ya da telefon numarası ile şifrenizi de kolaylıkla değiştirme şansına sahipsiniz. İki seçenekten birini seçerek mailinize veya telefon numaranıza aktivitasyon kodu göndererek şifrenizi değiştirip, Hotmail'e giriş yapabilirsiniz.