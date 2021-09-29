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Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:41

Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Hükümet Kadın oyuncuları, konusu ve çekildiği yıl!

Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Hükümet Kadın oyuncuları, konusu ve çekildiği yıl!

Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Hükümet Kadın filmi, yerli film sevenlerin gündeminde yer alıyor. Televizyon yayın akışında bu filmin yer aldığını gören pek çok kişi, Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi gibi sorulara yanıt arıyor. Kendi halinde bir kadın olan Xate’nin devlet işlerine dahil olma serüvenini anlatan film bu akşam ekrana gelecek. İşte Hükümet Kadın oyuncuları, konusu ve çekildiği yıl!

Demet Akbağ, Mahir İpek, Sermiyan Midyat, Gülhan Tekin gibi isimlerin başrolleri paylaştığı Hükümet Kadın filmi bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşacak. Yerli komedi filmi seven pek çok kişi Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi sorusuyla filme ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ile Hükümet Kadın oyuncuları, konusu ve çekildiği yıl!

HÜKÜMET KADIN KONUSU

Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin (Demet Akbağ) kocası Aziz Veysel (Ercan Kesal) Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur. Ve kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir ölür.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Demet Akbağ - Xate Nuroğlu

Sermiyan Midyat - Faruk Doğu

Mahir İpek - Ikram

Gülhan Tekin - Fehime Doğu

Burcu Gönder - Güle Nuroğlu

Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

Nazmi Kırık - Ferhat

Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla - Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu - Ögretmen

Bülent Çolak - Baran Nuroğlu

Olgun Toker - Adnan Nuroğlu

Haki Biçici - Behçet

Renan Bilek - Müfettis Tuğrul

Kemal Uçar - Komutan Celal

Muhammed Akay - İmam

HÜKÜMET KADIN KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Hükümet Kadın filmi 2012 yılında çekilmiş, 2013 yılında vizyona girmiştir. Filmin çekimleri ise Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirildi.

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Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Hükümet Kadın oyuncuları, konusu ve çekildiği yıl!
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