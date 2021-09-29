Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Hükümet Kadın oyuncuları, konusu ve çekildiği yıl!

Demet Akbağ, Mahir İpek, Sermiyan Midyat, Gülhan Tekin gibi isimlerin başrolleri paylaştığı Hükümet Kadın filmi bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşacak. Yerli komedi filmi seven pek çok kişi Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi sorusuyla filme ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ile Hükümet Kadın oyuncuları, konusu ve çekildiği yıl!
HÜKÜMET KADIN KONUSU
Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin (Demet Akbağ) kocası Aziz Veysel (Ercan Kesal) Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur. Ve kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir ölür.
HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI
Demet Akbağ - Xate Nuroğlu
Sermiyan Midyat - Faruk Doğu
Mahir İpek - Ikram
Gülhan Tekin - Fehime Doğu
Burcu Gönder - Güle Nuroğlu
Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu
Nazmi Kırık - Ferhat
Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla - Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu - Ögretmen
Bülent Çolak - Baran Nuroğlu
Olgun Toker - Adnan Nuroğlu
Haki Biçici - Behçet
Renan Bilek - Müfettis Tuğrul
Kemal Uçar - Komutan Celal
Muhammed Akay - İmam
HÜKÜMET KADIN KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Hükümet Kadın filmi 2012 yılında çekilmiş, 2013 yılında vizyona girmiştir. Filmin çekimleri ise Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirildi.