İçimizden Biri 2. Bölüm fragmanı izle: İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

Havva ve Adam'ın aşkları uğruna göze aldıklarını anlatan İçimizden Biri dizisi, Show TV ekranlarında geçen hafta yayınlanmaya başladı. Dizinin ilk bölümünü izleyenler, ikilinin aşk hikayesinin ve başlarına gelen trajikomik olayların nereye varacağını merak ediyor. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar ve İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak sorusunun yanıtı haberimizde. İşte İçimizden Biri 2. Bölüm fragmanı!
İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU
İçimizden Biri dizisinde İrlandalı Hristiyan bir ailenin oğlu olan Adam ile Müslüman ve Türk bir ailenin kızı Havva'nın sıra dışı aşkı anlatılacak. Adam'ın babası William bir Türkiye aşığı olarak Marmaris'te yaşamaktadır. Araştırma görevlisi olan Adam da buraya geldiği sırada Havva'yla karşılaşır ve ilk görüşte aşk başlar. Ancak Havva'nın ailesi bu duruma şiddetle karşı çıkar ve ikilinin mücadelesi bu noktada başlar.
İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Havva'nın pimini çekip iki ailenin tam ortasına bıraktığı bomba haber, başta Adam olmak üzere herkeste şok etkisi yaratmıştır. Hünkar'ın Adam'ı damat olarak kabul etmekten başka şansı yoktur. Yani Havva ve Adam öyle zannetmektedir. Halbuki Hünkar'ın bu evliliğe onay vermeye asla niyeti yoktur. Adam'a yaptıklarının bedelini bir bir ödetecektir. Havva için önce dininden vazgeçen Adam'ın vazgeçecekler listesi oldukça kabarıktır. Ama onun için bunların hiçbirinin önemi yoktur, tek istediği Havva'yla evlenmektir. Bunun için her türlü eziyete razıdır. Genç aşıklara karşı açılan savaşta Eva da güçlü bir taraf haline gelmiştir. Dış güçlere karşı kenetlenen aşıklar, hiç ummadıkları bir yerden, içeriden gelen bir darbeye karşı da hazırlıklı olabilecekler midir?
İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI
Özge Yağız (Havva Aladağ)
Bora Akkaş (Adam Willson)
Mustafa Avkıran (Hünkar Aladağ)
Derya Alabora (Eva Willson)
Renan Bilek (William Willson)
Asuman Dabak (Büklüm Tatlılı)
Benian Dönmez (Adile Aladağ)
Burak Satıbol (Gürbüz Gürler)
Deniz Cengiz (Hanım Gürler)
Korhan Herduran (Hulusi Güler)
Ceren Yalazoğlu (Hatun Güler)
Faruk Akgören (Bahtiyar Tatlılı)
İÇİMİZDEN BİRİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Temmuz ayında başlayan dizi çekimlerinin Marmaris ve çevresinde gerçekleştirildiği biliniyor.
İçimizden Biri 2. Bölüm Ön İzlemesi yayınlandı | Video