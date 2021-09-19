İçimizden Biri 2. Bölüm fragmanı izle: İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

Havva ve Adam'ın aşkları uğruna göze aldıklarını anlatan İçimizden Biri dizisi, Show TV ekranlarında geçen hafta yayınlanmaya başladı. Dizinin ilk bölümünü izleyenler, ikilinin aşk hikayesinin ve başlarına gelen trajikomik olayların nereye varacağını merak ediyor. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar ve İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak sorusunun yanıtı haberimizde. İşte İçimizden Biri 2. Bölüm fragmanı!

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU

İçimizden Biri dizisinde İrlandalı Hristiyan bir ailenin oğlu olan Adam ile Müslüman ve Türk bir ailenin kızı Havva'nın sıra dışı aşkı anlatılacak. Adam'ın babası William bir Türkiye aşığı olarak Marmaris'te yaşamaktadır. Araştırma görevlisi olan Adam da buraya geldiği sırada Havva'yla karşılaşır ve ilk görüşte aşk başlar. Ancak Havva'nın ailesi bu duruma şiddetle karşı çıkar ve ikilinin mücadelesi bu noktada başlar.