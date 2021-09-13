İkimizin Sırrı 6. bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini aldı. dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "İkimizin Sırrı 6. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
ATV ile İkimizin Sırrı 6. bölüm full izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;
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Alp ve Neva evlilik sırlarını zor da olsa korumayı başarır. Diğer yandan Emir ve Korhan tehlikeli bir ortaklığın tohumlarını atarlar. Neva mutfağın başına geçmiştir, fakat önce ekibe kendini ispat etmek zorundadır. Alp'in yaptığı büyük iş anlaşması şerefine özel bir davet düzenlenir. Alp ve Neva bu özel gecede hiç beklemedikleri yerlerden sınanacaktır.