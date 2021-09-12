İkimizin Sırrı 6.bölüm fragmanı yayınlandı! İkimizin Sırrı yeni bölümde Alp ve Neva zor durumda!

İkimizin Sırrı yeni bölüm ile 12 Eylül Pazar akşamı izleyenlerinin karşısına çıkacak. ATV ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünde; Alp ve Neva hiç beklemedikleri yerlerden sınanacaklar. Öte yandan; Neva kendini çeşitli konularda ispatlamak zorunda kalacak. Peki; İkimizin Sırrı yeni bölümde neler olacak? İşte İkimizin Sırrı 6.yeni bölüm fragmanı ve özeti.

İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (6.BÖLÜM)

Alp ve Neva evlilik sırlarını zor da olsa korumayı başarır. Diğer yandan Emir ve Korhan tehlikeli bir ortaklığın tohumlarını atarlar. Neva mutfağın başına geçmiştir, fakat önce ekibe kendini ispat etmek zorundadır. Alp'in yaptığı büyük iş anlaşması şerefine özel bir davet düzenlenir. Alp ve Neva bu özel gecede hiç beklemedikleri yerlerden sınanacaktır.

İkimizin Sırrı 6. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video