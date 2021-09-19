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Giriş Tarihi: 19.9.2021 14:09

İkimizin Sırrı 7.bölüm fragmanı izle: İkimizin Sırrı yeni bölümde bomba itiraf!

İkimizin Sırrı 7.bölüm fragmanı izle: İkimizin Sırrı yeni bölümde bomba itiraf!

ATV ekranlarına Pazar akşamları gelen İkimizin Sırrı 7.bölüm fragmanı yayınlandı. İkimizin Sırrı yeni bölümde; Alp annesiyle ilgili bütün gerçekleri öğreniyor. Diğer yandan herkes Seylan’ı gazetecilere ifşa edenin kim olduğunu merak ederken bazı yüzleşmeler yaşanacak ve işler gerginleşecek. İşte İkimizin Sırrı yeni bölüm fragman ve özeti.

İkimizin Sırrı 7.bölüm ile 19 Eylül Pazar akşamı ATV ekranlarına gelecek. Dizinin yeni bölümüne "Ben Alp Karahun'un eşiyim!" itirafı damgasını vuracak. Alp ve Neva yeni bölümde birbirlerine daha çok bağlanacak olup bazı yüzleşmelerin yaşanması ise onlara zor gelecek. Bu başlık altından; İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı ve özetine ulaşabilirsiniz.

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Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Alp tüm ailesiyle tek tek yüzleşmeye karar verir. Diğer yandan herkes Seylan'ı gazetecilere ifşa edenin kim olduğunu merak etmektedir. Dost ile düşman birbirine karışınca olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Bütün bu karmaşa ise Alp ve Neva'nın gittikçe birbirine bağlanmasına neden olacaktır.

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İkimizin Sırrı 7.bölüm fragmanı izle: İkimizin Sırrı yeni bölümde bomba itiraf!
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