İkimizin Sırrı 9. bölüm full izle! Alp’in açıklaması deprem etkisi yaratıyor

İKİMİZİN SIRRI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Alp'in Neva ile evli olduklarını açıklaması her yerde deprem etkisi yaratır. Kasım ve Türkan ailelerinin mirasını korumak için hemen harekete geçerler ve Neva'ya büyük bir teklif yaparlar. Kızını kaybeden Neva hem Karahun ailesi hem de Ece tarafından sıkıştırılınca dayanamayacak noktaya gelir. Alp Korhan'ın sevkiyatını durdurmuştur. Korhan mallarını kaybetmesiyle delirir ve serseri mayın gibi her yere saldırmaya başlar.