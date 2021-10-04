Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri İkimizin Sırrı 9. bölüm full izle! Alp’in açıklaması deprem etkisi yaratıyor
Giriş Tarihi: 4.10.2021 01:54 Son Güncelleme: 4.10.2021 01:54

İkimizin Sırrı 9. bölüm full izle! Alp’in açıklaması deprem etkisi yaratıyor

İkimizin Sırrı 9. bölüm full izle! Alp’in açıklaması deprem etkisi yaratıyor

ATV ekranlarında Pazar günleri yayınlanan İkimizin Sırrı dizisi 9. Son bölümüyle ekranlardaki yerini adlı. Dizinin son bölümünde Alp’in açıklaması deprem etkisi yaratıyor. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “İkimizin Sırrı 9. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ATV ile İkimizin Sırrı 9. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

İkimizin Sırrı 9. Bölümle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölüm gösterimini izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler "İkimizin Sırrı 9. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

İKİMİZİN SIRRI 9. BÖLÜM FULL İZLE

ATV aracılığıyla İkimizin Sırrı 9. bölüm full izleme linki ile özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile İkimizin Sırrı 9. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

İKİMİZİN SIRRI 9. BÖLÜM İZLE TIKLAYINIZ…

İKİMİZİN SIRRI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Alp'in Neva ile evli olduklarını açıklaması her yerde deprem etkisi yaratır. Kasım ve Türkan ailelerinin mirasını korumak için hemen harekete geçerler ve Neva'ya büyük bir teklif yaparlar. Kızını kaybeden Neva hem Karahun ailesi hem de Ece tarafından sıkıştırılınca dayanamayacak noktaya gelir. Alp Korhan'ın sevkiyatını durdurmuştur. Korhan mallarını kaybetmesiyle delirir ve serseri mayın gibi her yere saldırmaya başlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
İkimizin Sırrı 9. bölüm full izle! Alp’in açıklaması deprem etkisi yaratıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA