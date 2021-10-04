İkimizin Sırrı 9. bölüm full izle! Alp’in açıklaması deprem etkisi yaratıyor

İkimizin Sırrı 9. Bölümle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölüm gösterimini izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler "İkimizin Sırrı 9. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
ATV aracılığıyla İkimizin Sırrı 9. bölüm full izleme linki ile özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile İkimizin Sırrı 9. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
Alp'in Neva ile evli olduklarını açıklaması her yerde deprem etkisi yaratır. Kasım ve Türkan ailelerinin mirasını korumak için hemen harekete geçerler ve Neva'ya büyük bir teklif yaparlar. Kızını kaybeden Neva hem Karahun ailesi hem de Ece tarafından sıkıştırılınca dayanamayacak noktaya gelir. Alp Korhan'ın sevkiyatını durdurmuştur. Korhan mallarını kaybetmesiyle delirir ve serseri mayın gibi her yere saldırmaya başlar.