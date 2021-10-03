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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:30

İkimizin Sırrı 9.bölüm fragmanı izle: İkimizin Sırrı yeni bölümde Alp’in tercihi ortalığı karıştıracak!

İkimizin Sırrı 9.bölüm fragmanı izle: İkimizin Sırrı yeni bölümde Alp’in tercihi ortalığı karıştıracak!

ATV ekranlarına Pazar akşamları gelen İkimizin Sırrı 9.bölüm fragmanı yayınlandı. İkimizin Sırrı yeni bölümde; Alp’in Neva ile evli olduklarını açıklaması deprem etkisi yaratacak. Kasım ve Türkan ise ailelerinin mirasını korumak için harekete geçecekler ve Neva’ya teklif yapacaklar. İkimizin Sırrı yeni bölümde ortalık karışacak.

İkimizin Sırrı 9.bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta Pazar akşamları ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan İkimizin Sırrı yeni bölümde; Alp Korhan'ın sevkiyatını durduruyor. Korhan ise mallarını kaybetmesiyle deliriyor ve her yere saldırıyor. İşte İkimizin Sırrı yeni bölüm fragman ve özeti.

İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (9.BÖLÜM)

Alp'in Neva ile evli olduklarını açıklaması her yerde deprem etkisi yaratır. Kasım ve Türkan ailelerinin mirasını korumak için hemen harekete geçerler ve Neva'ya büyük bir teklif yaparlar. Kızını kaybeden Neva hem Karahun ailesi hem de Ece tarafından sıkıştırılınca dayanamayacak noktaya gelir. Alp Korhan'ın sevkiyatını durdurmuştur. Korhan mallarını kaybetmesiyle delirir ve serseri mayın gibi her yere saldırmaya başlar.

İkimizin Sırrı 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

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İkimizin Sırrı 9.bölüm fragmanı izle: İkimizin Sırrı yeni bölümde Alp’in tercihi ortalığı karıştıracak!
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