İkimizin Sırrı final bölümünde neler olacak? Alp’in vurulması şoke eder!

FİNAL BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alp'in vurulması herkeste büyük bir şok yaratır. Kasım ve Seyhan bunlara sebep olan Neva'yı, Alp'in hayatından çıkarmaya kararlıdır.

Neva ise Alp'in asla yalnız bırakmak istemez.

Türkan, Emir'in şirketi ele geçirmesi için yeni planlar yaparken Emir, Korhan'ın oyunlarıyla iyice köşeye sıkışmıştır. Emir bilmiyordur ama Alp her şeyin farkındadır.