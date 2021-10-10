Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri İkimizin Sırrı final bölümünde neler olacak? Alp’in vurulması şoke eder!
Giriş Tarihi: 10.10.2021 13:25

İkimizin Sırrı final bölümünde neler olacak? Alp’in vurulması şoke eder!

İkimizin Sırrı final bölümünde neler olacak? Alp’in vurulması şoke eder!

ATV ekranlarında yayınlanan İkimizin Sırrı bu akşam 10.bölümüyle yayınlanacak. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın’ın rol aldığı yapımın final bölümü merakla bekleniyor. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişmesiyle başlayan hikayeyi konu alan dizide bu hafta Alp'in vurulması herkeste büyük bir şok yaratır. Peki İkimizin Sırrı final bölümünde neler olacak?

İkimizin Sırrı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Final bölümüyle ekrana gelecek olan 10.bölümde Alp'in vurulması herkeste büyük bir şok yaratır. Kasım ve Seyhan bunlara sebep olan Neva'yı, Alp'in hayatından çıkarmaya kararlıdır. İşte İkimizin Sırrı final bölümünde yaşanacaklar…

FİNAL BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alp'in vurulması herkeste büyük bir şok yaratır. Kasım ve Seyhan bunlara sebep olan Neva'yı, Alp'in hayatından çıkarmaya kararlıdır.

Neva ise Alp'in asla yalnız bırakmak istemez.

Türkan, Emir'in şirketi ele geçirmesi için yeni planlar yaparken Emir, Korhan'ın oyunlarıyla iyice köşeye sıkışmıştır. Emir bilmiyordur ama Alp her şeyin farkındadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
İkimizin Sırrı final bölümünde neler olacak? Alp’in vurulması şoke eder!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA