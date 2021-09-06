İkimizin Yerine 5. Bölüm full izle! Neva, restoranda zor duruma düşüyor

İkimizin Sırrı dizisi 5. bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "İkimizin Sırrı 5. bölüm full izle" şeklinde araştırmayı sürdürüyor. ATV ile İkimizin Sırrı 5. bölüm full izleme linki ve özet detayları.
ATV ile İkimizin Sırrı 5. bölüm full izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan linke tıklayarak dizinin son bölümünün tamamını izleyebilirsiniz…
Alp ve Neva evliliklerinin gerçekçi görünmesi için hazırlıklara başlarlar. Ece'nin bir anda hayatına dahil olmasıyla şok yaşayan Alp, holdingde onunla zaman geçirmek zorunda kalır. Diğer yandan Alp ile devamlı birlikte görünen Neva iyice dikkatleri üzerine çekince restoranda zor duruma düşer.