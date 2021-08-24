İncik haşlama tarifi: İncik haşlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan İncik haşlama yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler İncik haşlama tarifi ile ilgili olarak İncik haşlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

İNCİK HAŞLAMA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

5 adet kuzu incik

2-3 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar et suyu

Tuz, karabiber

Ispanak püresi için:

1 kg ıspanak

Yeteri kadar su

Bir tutam karbonat

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı rendelenmiş

kaşar peyniri, tuz, karabiber

Patates püresi için:

1 kg patates

Yeteri kadar su

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri, tuz

Servis için:

3 adet domates

3-4 adet biber

İNCİK HAŞLAMA YAPILIŞI

Tereyağını bir tavaya koyup, incikleri hafifçe kızartın. Daha sonra bir fırın kabına alıp, üzerini geçecek kadar et suyu ekleyin. Tuz ve karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirin. Ispanak püresi için, bir tencereye bol su koyup üzerine karbonat ekleyin. Yıkanmış ıspanağı bu suda haşlayın. Süzüp soğuk sudan geçirin ve elinizle sıkın. Daha sonra incecik kıyıp kenara alın. Tereyağını bir tencereye alıp, üzerine un ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun. Sütü ilave edip, hafifçe koyulaşana kadar pişirin. Daha sonra ıspanak, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber ekleyin. Orta ateşte 5-10 dakika pişirip kenara alın. Ayrı bir yerde patates püresini hazırlayın. Bunun için, patateslerin kabuklarını soyup iri küpler halinde doğrayın. Tuzlu suda haşlayıp süzün. Bir tencereye alıp ezin. Üzerine tereyağı, süt, rendelenmiş kaşar peyniri ve tuz ilave edin. İyice karıştırıp suyunu çekinceye kadar pişirin. Kuzu incikleri ıspanak ve patates püresi ile közlenmiş biber ve domates eşliğinde servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pandeli, kuzu inciğin yanına mevsiminde tereyağında et suyu ile pişirilmiş bamya da ekliyor. Arzu ederseniz siz de yemeği bu şekilde sunabilirsiniz.