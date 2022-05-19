’İnsanlık Ödülleri’ sahiplerini buldu! SABAH’a ‘İyilik’ ödülü

İnsanlık Dergisi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'İnsanlık Ödülleri', iş, siyaset, sanat, müzik ve medya dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla İstanbul Pullman Hotel'de gerçekleşti. Darülaceze sakinlerinin ödülleri takdim ettiği gecede "Yılın İyilik Muhabiri" ödülü SABAH Gazetesi'nden Merve Bilkay'a verildi.

Bilkay konuşmasında, "Bu benim meslek hayatımdaki ilk ödülüm, ilk heyecanım, ilk gururum. Bu ödül benim için her zaman çok özel ve değerli olacak. Bende emeği olan herkese çok teşekkür ederim" dedi. İyilikseverlerin ödül aldığı ve dileklerin gerçekleştirildiği tören, ünlü sanatçı Nisan Ünsal'ın konseriyle sona erdi.

EMRAH DOĞRU: İYİLİKLERİN ARTTIĞI KÖTÜLÜKLERİN SONA ERDİĞİ BİR DÜNYA HAYALİYLE...

3. İnsanlık Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunan İnsanlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, İnsanlık Dergisi çok uzun yıllardır gönüllü öğrencilerle birlikte çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Bugüne kadar yüzlerce gönüle dokunduk, sizlerin desteği ile dokunma devam edeceğiz. İnsanlık dergisi olarak: "Bazen bir okulun çatısında, bazen Afrin'de yetim çocukların içerisinde… Bazen ise sokak hayvanların sesi olduk… İyilik yapın iyilik yapmaktan asla vazgeçmeyin Ve mutlu olmaya çalışın; unutmayın ki sonsuz mutluluk yoktur ama mutluluğa giden yollar vardır "diye konuştu.

Etkinlikte ödül alan isimler:

1-) Yılın İş İnsanı: Ali Uçak

2-) Yılın İstihdam Öncüsü: Fikret Baydarman

3-) Yılın En Başarılı Yöneticisi: Hamza Cebeci

4-) Yılın Hayvan Hakları Savunucusu: Arife Şen

5-) Yılın İyi İnsan Ödülü: CZN Burak

6-) Yılın Eğitim Gönüllüsü: Erdal Gökhan

7-) Yılın Ana Haber Bülteni: Show TV (Rıdvan Bıyık)

8-) Yılın İyiliksever İşletmesi: Sarı Restaurant (Salih Ünlü Ve Sertan Tabur)

9-) Yılın Umut Veren Doktoru: Prof. Dr. Özgür Yiğit

10-) Onur Ödülü: Hazım Babat

11-)Yılın Sağlık Kurumu: Şafak Hastanesi (Saim Öztürk)

12-) Yılın Başarılı Kadın Habercisi (Meltem Bozbeyoğlu - CNN Türk)

13-) Yılın İyilik Elçisi: Kübra Sarı

14-) Yılın Yenilikçi İş İnsanı: Yiğit Yazıcı

15-) Yılın Anne Ve Babası: Ali ve Döndü Cantürk

16-) Yılın İyilik Muhabiri: Merve Bilkay (Sabah Gazetesi)

17-) Yılın Girişimcisi: Baran Demirkol

18-) Yılın En İyi Sağlık Çalışanı: Büşra Kayalı Durmaz

19-) Yılın Akademisyeni: Elif Türel

20-) Yılın En İyi Hafta Sonu Programı – FOX Tv: İlker KARAGÖZ