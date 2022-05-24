Instagram Dondurma Süresi Ne Kadar? Instagram Dondurunca Ne Olur, Kaç Günde Kapanır, Takipçiler Ve Fotoğraflar Silinir Mi?

Instagram dondurma açma işlemini gerçekleştirecek olan kullanıcıların en çok merak ettikleri sorunun başında bu işlemin ardından hesaplarındaki verilerin silinip silinmediği. Instagram hesabını geçici olarak kapatmak anlamına gelen Instagram hesap dondurma işlemi, hesabı kalıcı olarak silmez. Dolayısıyla hesabın içindeki veriler Instagram hesabı dondurulup geri açıldıktan sonra aynı şekilde durur.

INSTAGRAM HESABI NASIL DONDURULUR?

Instagram hesabını dondurmak için Instagram hesap dondurma linki üzerinden bilgisayar ya da akıllı cihazınızın tarayıcısı ile Instagram'a giriş yaptıktan sonra gerçekleştirmeniz gereken işlemler şu şekildedir:

Instagram giriş ekranı aracılığıyla hesabınıza giriş yapın.

Profil düzenleme sayfasından hesabınızı geçici olarak kapatmak istediğinizi belirten seçeneğe tıklayın.

Doğrulama işlemlerini tamamladığınız Instagram hesabınız geçici olarak dondurulmuş olacaktır.

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DONDURULAN INSTAGRAM HESABI AÇILDIĞINDA FOTOĞRAFLAR GERİ GELİR Mİ?

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra tekrar aktif hale getirdiğinizde hesabınızı aynı şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Instagram dondurma linki ile yapılan işlem ile dondurduğunuz hesabınızı kullanmaya başlamak için tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır. Bazı durumlarda dondurma işlemi sonrasında bazı fotoğrafların kaybolduğu olabiliyor. Fakat bu geçici bir problemdir. Bir süre sonra hesabınızı dondurmadan önceki tüm fotoğraflar ve takipçiler kendiliğinden geri gelecektir.

DONDRULUP AÇILAN INSTAGRAM HESABI YENİDEN DONDURULABİLİR Mİ?

Instagram hesabını geçici olarak kapatmak mümkün olduğu gibi Instagram dondurduktan sonra açıp tekrar dondurma da mümkündür. Fakat bu işlemi gerçekleştirebilmek için Instagram hesabını dondurup açma işleminin ardından 7 gün beklenmesi gerekir. Instagram, Instagram hesabını dondurup açma işlemi için kullanıcılara bir sınırlama getirmemiştir. Fakat sürekli olarak üst üste bu işlemi yapmak mümkün değildir. Dondurduğunuz hesabınızı aktifleştirdikten sonra tekrar dondurmak istediğinizde, yukarıda da belirttiğimiz gibi yedi gün beklemeniz gerekir.